Прокуратурата се зае с убийството след жесток побой в Монтана
О кръжната прокуратура в Монтана съобщи, че е образувано досъдебно производство за умишлено убийство след побой. Сигналът е постъпил от полицията в града. За случая стана ясно в сряда.

Направен е оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели, прегледани са записи от камери в района, както и са извършени претърсвания и изземвания от автомобил и имот.

По първоначална информация скандал е възникнал в квартал „Кошарник“ в Монтана, където 47-годишен мъж и трима други - на 22, 42 и 48 години са влезли в спор. Ситуацията е ескалирала във физическа саморазправа, при която 47-годишният е починал.

Извършва се аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта.

Тримата участници в конфликта са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата в Монтана.

Източник: prb.bg    
