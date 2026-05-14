Изписаха от „Пирогов” младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус”

Ж ената на 23 години, която пострада при тежкото пътнотранспортно произшествие между автобус и тир на 11 май 2026 г., е изписана от „Пирогов“, съобщиха от болничното заведение. Тя имаше фрактура в областта на лицето, която наложи хоспитализирането й.

Пациентката беше оперирана от началника на Клиниката по лицево-челюстна хирургия доц. Славков и остана за лечение и наблюдение, а от днес е освободена за домашно лечение.

При тежка катастрофа, възникнала между влекач с прикачено полуремарке и междуградски автобус на автомагистрала „Хемус“, мъж на 73 години почина, жена на 69 години остана в реанимация, а още 20 души бяха ранени, като част от тях бяха настанени в болници с леки наранявания, а други - прегледани и освободени за домашно лечение.

В „Пирогов“ бяха транспортирани петима пострадали, сред които четирима бяха освободени за домашно лечение, а 23-годишната жена остана за лечение в Клиниката по лицево-челюстна хирургия.