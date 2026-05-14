Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц ще посрещне новия български премиер Румен Радев с военни почести във Федералното канцлерство на 18 май 2026 г. от 17:00 часа.

Това се посочва в официалния сайт на германското канцлерство.

Последващите разговори ще бъдат посветени на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната сигурност, се посочва още в съобщението.

На 11 май българският външен министър Велислава Петрова-Чамова, по време на Съвета на външните министри на ЕС в Брюксел, съобщи, че Радев е приел поканата на Мерц. Това ще бъде и първото посещение на Радев в качеството му на министър-председател.

На въпрос какво е посланието на България с това първо посещение, Петрова-Чамова отговори: „Ясно затвърждаване на силна европейския позиция и работа в рамките на съюза. Искаме да виждаме съюза все по-силен и по-силен.“