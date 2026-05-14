България

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

Германският канцлер ще приеме новия български премиер с военни почести на 18 май. Основен акцент в разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество и международната сигурност, с които София ще потвърди силната си европейска позиция

14 май 2026, 12:17
Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести
Източник: Getty

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц ще посрещне новия български премиер Румен Радев с военни почести във Федералното канцлерство на 18 май 2026 г. от 17:00 часа.

Това се посочва в официалния сайт на германското канцлерство.

Последващите разговори ще бъдат посветени на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната сигурност, се посочва още в съобщението.

На 11 май българският външен министър Велислава Петрова-Чамова, по време на Съвета на външните министри на ЕС в Брюксел, съобщи, че Радев е приел поканата на Мерц. Това ще бъде и първото посещение на Радев в качеството му на министър-председател.

На въпрос какво е посланието на България с това първо посещение, Петрова-Чамова отговори: „Ясно затвърждаване на силна европейския позиция и работа в рамките на съюза. Искаме да виждаме съюза все по-силен и по-силен.“ 

Източник: БГНЕС    
Румен Радев Фридрих Мерц България Германия Официално посещение Двустранно сътрудничество Европейска политика Международна сигурност Европейски съюз Велислава Петрова-Чамова
Последвайте ни
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

pariteni.bg
6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 20 минути

Пред водещия Станислав Иванов Събков признава, че съжалява за отпадането си и е убеден, че е имал всички предпоставки да продължи до самия край

,

„Тайно общество“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 33 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Изписаха от „Пирогов” младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус”

Изписаха от „Пирогов” младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус”

България Преди 40 минути

Тя имаше фрактура в областта на лицето, която наложи хоспитализирането й

Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит

Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит

Любопитно Преди 47 минути

Докато принц Хари се посвещава на благотворителни каузи без хонорар, херцогинята на Съсекс поема финансовия рул. С разходи от 6 милиона долара годишно и „изтънял“ бюджет, Меган стартира нови бизнес проекти и разчита на богати приятелки, за да спаси семейните финанси

На 4 или 2 часа: Колко дни платен отпуск ви се полагат при непълен работен ден?

На 4 или 2 часа: Колко дни платен отпуск ви се полагат при непълен работен ден?

Любопитно Преди 53 минути

Малцина знаят как се изчислява трудовият стаж в тези случаи. Експертите от социалното министерство обясняват кога имате право на пълните 20 дни почивка и кога губите част от тях

Евика Силиня

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня подава оставка

Свят Преди 57 минути

Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република

<p>Нова книга разкрива причината за шамара&nbsp;между&nbsp;Еманюел и Брижит Макрон</p>

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Свят Преди 1 час

Политическият журналист от „Пари Мач“ Флориан Тардиф твърди, че шамарът, ударен от Брижит Макрон на съпруга ѝ през 2025 г., се дължи на сцена от ревност. „Шегувахме се със съпругата ми, както правим доста често“, обясняваше по онова време Еманюел Макрон

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

България Преди 1 час

Ще защитя правата си по съдебен ред, посочва в своя позиция Румен Димитров

<p>Десето заседание за смъртта на Сияна: Обвиненият по делото поиска по-лека мярка</p>

Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш

България Преди 1 час

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост

2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app

2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app

Любопитно Преди 1 час

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Технологии Преди 1 час

Интернет гигантът ще използва своите технологии с изкуствен интелект, за да защитава потребителите от повече онлайн опасности и да подобри настоящите мерки за сигурност. Функциите са направени и чрез партньорства с различни експерти и институции

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Любопитно Преди 1 час

Говорител на дъщерята на Майкъл Джексън заяви, че тя „винаги е била фокусирана върху това, което е най-добро за семейството ѝ, и това решение е огромна победа за тях“

Българската следа на Антарктида: История и наука на Ледения континент

Българската следа на Антарктида: История и наука на Ледения континент

Любопитно Преди 1 час

От първата експедиция през 1987 г. до собствения изследователски кораб и модерната база на остров Ливингстън – научните постижения и приноса на проф. Христо Пимпирев за утвърждаването на България като полярна нация

Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

България Преди 1 час

В деня на изборите той е предложил на двама души по 30 евро

Стивън Бредбъри

Ужасяващата история на Стивън Бредбъри - най-случайният шампион в историята

Любопитно Преди 1 час

Как един австралиец счупи гръбнака си, оживя след загуба на 4 литра кръв и 111 шева, за да стане най-невероятният олимпийски шампион в историята, след като всичките му съперници паднаха метри преди финала

WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито“ разговори с AI чатбота си

WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито“ разговори с AI чатбота си

Любопитно Преди 1 час

Дори самата компания няма да може да чете съобщенията

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Във вихъра на любовта: Мел Гибсън с 26-години по-млада италианска актриса

Edna.bg

Как да подредите пъзел в един цвят – 6 трика за бързина и ефективност

Edna.bg

Пеп Гуардиола: Не мога да искам повече

Gong.bg

Специално в Бундеслигата (14.05.2026)

Gong.bg

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани (СНИМКИ)

Nova.bg

Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите

Nova.bg