Свят

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

На историческа среща в Пекин Доналд Тръмп демонстрира военна стойка и самочувствие, докато Си Дзинпин отвърна с взаимност. Експерти по езика на тялото отчитат не само силови жестове, но и неочаквана топлина в отношенията между двамата лидери

14 май 2026, 13:32
Т ой е кралят на джунглата. Президентът Тръмп не се почувства сплашен от китайския си колега Си Дзинпин по време на историческата им среща на върха в Пекин в сряда. Според експерт по езика на тялото действията на американския държавен глава са били достойни за лъв, пише New York Post.

„Тръмп усеща силата си и знае, че това е мащабна среща. Той не е сплашен от Си, а демонстрира присъствие – като паун или лъв, показва своята мощ“, коментира пред The Post Лилиан Глас, експерт по поведенчески анализ, която често участва като вещо лице в съдебни дела.

„Той излъчваше сериозност, без капка изкуственост. Беше истински“, обяснява Глас, описвайки стойката на Тръмп като „много изправена“ и „подобна на военна“. Според нея президентът е бил изцяло фокусиран.

Глас отбеляза, че по време на официалната церемония в Голямата зала на народа, бележеща първото посещение на Тръмп в Китай от 2017 г. насам, той е съчетал демонстрациите на власт с истински прояви на привързаност към Си.

„Тръмп беше изключително дружелюбен в потупванията си“, посочва тя. „Двамата бяха в непосредствена близост, споделяха много усмивки.“ Според експерта потупванията по гърба са били едновременно „силов ход“ и знак за искрена симпатия.

„Смятам, че между тях има някаква истинска привързаност. Личи си, че наистина се харесват“, казва още Глас, отбелязвайки, че Си Дзинпин също е потупвал Тръмп по гърба, което е индикация за „взаимна връзка“. По думите ѝ контролът не е бил само в ръцете на Тръмп, а инициативата е била двустранна.

Въпреки че Тръмп изглеждаше „изключително внушителен“, диалогът му със Си предполагаше топла атмосфера. „Фактът, че вървяха в синхрон, че Тръмп поставяше ръката си на гърба на Си – това беше много положителен знак“, добавя Глас. Според нея движението им в крачка е доказателство, че двамата лидери са „със сходно мислене“ и „на една и съща вълна“.

Експертът обърна внимание и на физическата издръжливост на Тръмп – темпото на ходене и лекотата, с която е изкачил стълбите на Голямата зала. Според Глас това трябва да сложи край на спекулациите относно здравословното състояние на президента.

„Той се изкачи много добре по стълбите“, казва тя. „Това разрушава всички митове за здравето му. Поддържаше добро темпо и вървеше изправен. Всеки, който го обвинява в неврологични проблеми, трябва да се вгледа в себе си, защото няма никакви индикации за увреждания.“

Среща на върха в Пекин: Си Цзинпин и Доналд Тръмп обсъдиха сътрудничеството между Китай и САЩ
В края на визитата Глас отбеляза, че по време на ръкостискането с американската делегация, Си Дзинпин е проявил подчертан интерес към заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър. „Не знам дали са се познавали, но между тях се усети специфична връзка“, заключва експертът, отбелязвайки, че китайският лидер е отделил повече време за разговор с него, отколкото с всеки друг служител от делегацията.

