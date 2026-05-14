България

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа

14 май 2026, 13:00
Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“
Източник: БТА

Д о края на деня ще върна за повторно разглеждане от Столичния общински съвет (СОС) решението за изграждането на 22-етажна сграда в "Младост" по целесъобразност, заяви на брифинг в Съвета кметът на София Васил Терзиев.

Терзиев с коментар за строежа на 215-метровия небостъргач в София

"Днес е крайният срок, в който кметът на София може да върне скандалното решение за изграждане на 22-етажна сграда в "Младост", заяви по-рано председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев във връзка с приетия на миналата сесия на СОС доклад с вносители кмета на София Васил Терзиев и кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин за учредяването на правото на строеж на 75-метрова сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район "Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти.

Какво се случва с плана за 215-метровата сграда в София

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа. 

Кметът Терзиев каза, че ако решението отново бъде прегласувано от СОС, няма повод за притеснение, тъй като проектът е законосъобразен. Икономическият интерес на Общината е добре застъпен, предвид обезщетението, което ще бъде получено.

Скандал в Младост, кметицата гони архитекта за небостъргач

Терзиев смята, че подозренията на "Спаси София" за "22 етажа корупция" и "80 млн. евро печалба" нямат нищо общо с реалността. Общината не е ощетена, но въпросът е около ефекта върху транспортната и социалната инфраструктура, които са предизвикателства за района.

Източник: София Господинова, БТА    
Васил Терзиев Столичен общински съвет Младост Небостъргач Строеж в София Преразглеждане на решение Протести Спаси София Корупция Инфраструктура
Последвайте ни
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Непознатата история на мисиите до Марс

Непознатата история на мисиите до Марс

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

pariteni.bg
Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

Любопитно Преди 12 минути

Макар и да ни напуснаха преждевременно, следата, която оставиха, е вечна. Припомняме си последните думи на емблематични фигури като Мерилин Монро, Елвис Пресли и Хийт Леджър – фрази, които разкриват човешката им страна в последните им мигове

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

България Преди 18 минути

Според тях държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция.

Снимката е архивна

Тръмп отново провокира в мрежата - показа Венецуела под американския флаг като нов щат

Свят Преди 42 минути

Американският президент Доналд Тръмп изрази интерес към превръщането на Венецуела в 51-вия щат на САЩ

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Пред водещия Станислав Иванов Събков признава, че съжалява за отпадането си и е убеден, че е имал всички предпоставки да продължи до самия край

,

„Тайно общество“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Прокуратурата се зае с убийството след жесток побой в Монтана

Прокуратурата се зае с убийството след жесток побой в Монтана

България Преди 1 час

Направен е оглед на местопроизшествието, разпитани са и свидетели

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

България Преди 1 час

Операцията е проведена на два адреса в столичния квартал "Факултета"

Изписаха от „Пирогов” младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус”

Изписаха от „Пирогов” младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус”

България Преди 1 час

Тя имаше фрактура в областта на лицето, която наложи хоспитализирането й

Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит

Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит

Любопитно Преди 1 час

Докато принц Хари се посвещава на благотворителни каузи без хонорар, херцогинята на Съсекс поема финансовия рул. С разходи от 6 милиона долара годишно и „изтънял“ бюджет, Меган стартира нови бизнес проекти и разчита на богати приятелки, за да спаси семейните финанси

На 4 или 2 часа: Колко дни платен отпуск ви се полагат при непълен работен ден?

На 4 или 2 часа: Колко дни платен отпуск ви се полагат при непълен работен ден?

Любопитно Преди 1 час

Малцина знаят как се изчислява трудовият стаж в тези случаи. Експертите от социалното министерство обясняват кога имате право на пълните 20 дни почивка и кога губите част от тях

Евика Силиня

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня подава оставка

Свят Преди 1 час

Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република

<p>Нова книга разкрива причината за шамара&nbsp;между&nbsp;Еманюел и Брижит Макрон</p>

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Свят Преди 1 час

Политическият журналист от „Пари Мач“ Флориан Тардиф твърди, че шамарът, ударен от Брижит Макрон на съпруга ѝ през 2025 г., се дължи на сцена от ревност. „Шегувахме се със съпругата ми, както правим доста често“, обясняваше по онова време Еманюел Макрон

Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

Любопитно Преди 1 час

След раздялата с Розалинд Рос, холивудската легенда Мел Гибсън бе уловен в интимни моменти с 44-годишната красавица Антонела Салвучи. Дали това е началото на нова глава, или просто „сбогуване между приятели“, както твърдят близки до актьора

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

България Преди 1 час

Ще защитя правата си по съдебен ред, посочва в своя позиция Румен Димитров

<p>Десето заседание за смъртта на Сияна: Обвиненият по делото поиска по-лека мярка</p>

Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш

България Преди 1 час

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост

2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app

2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app

Любопитно Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Събков от Hell’s Kitchen: Наистина не знам какво Трифонова хареса в мен! (ВИДЕО)

Edna.bg

Във вихъра на любовта: Мел Гибсън с 26-години по-млада италианска актриса

Edna.bg

Легенда на Реал Мадрид изуми: Клубът трябва да продаде Мбапе или Винисиус

Gong.bg

Златните корени на българската борба, внукът на Георги Мърков продължава историята

Gong.bg

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите

Nova.bg