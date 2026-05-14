Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

Д о края на деня ще върна за повторно разглеждане от Столичния общински съвет (СОС) решението за изграждането на 22-етажна сграда в "Младост" по целесъобразност, заяви на брифинг в Съвета кметът на София Васил Терзиев.

"Днес е крайният срок, в който кметът на София може да върне скандалното решение за изграждане на 22-етажна сграда в "Младост", заяви по-рано председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев във връзка с приетия на миналата сесия на СОС доклад с вносители кмета на София Васил Терзиев и кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин за учредяването на правото на строеж на 75-метрова сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район "Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти.

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа.

Кметът Терзиев каза, че ако решението отново бъде прегласувано от СОС, няма повод за притеснение, тъй като проектът е законосъобразен. Икономическият интерес на Общината е добре застъпен, предвид обезщетението, което ще бъде получено.

Терзиев смята, че подозренията на "Спаси София" за "22 етажа корупция" и "80 млн. евро печалба" нямат нищо общо с реалността. Общината не е ощетена, но въпросът е около ефекта върху транспортната и социалната инфраструктура, които са предизвикателства за района.