Любопитно

Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит

Докато принц Хари се посвещава на благотворителни каузи без хонорар, херцогинята на Съсекс поема финансовия рул. С разходи от 6 милиона долара годишно и „изтънял“ бюджет, Меган стартира нови бизнес проекти и разчита на богати приятелки, за да спаси семейните финанси

14 май 2026, 11:58
Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит
Източник: Getty Images

Д окато принц Хари се фокусира върху благотворителност, която не носи приходи, херцогинята на Съсекс поема финансовия рул с нови бизнес начинания и инвестиции, за да поддържа луксозния им начин на живот в Монтесито, съобщава Page Six.

Меган Маркъл на практика се е превърнала в основния източник на доходи за семейство Съсекс, тъй като семейният бюджет е сериозно „изтънял“.

Херцогинята на Съсекс е насочила всичките си усилия към разширяването на своята лайфстайл марка „As Ever“ (Както винаги), след като наскоро прекрати партньорството си с Netflix. В същото време съпругът ѝ, принц Хари, остава концентриран предимно върху филантропската си дейност – благородно начинание, което обаче не носи значителни парични постъпления.

Разходи за милиони в „анклава на милиардерите“

Според запознати, Меган и Хари се нуждаят от най-малко 6 милиона долара годишно само за оперативни разходи в калифорнийския анклав Монтесито. Около 3 милиона от тази сума отиват за частна охрана на семейството, което включва децата им – принц Арчи (7 г.) и принцеса Лилибет (4 г.). Към това се добавят и вноските по ипотеката за имението им на стойност 15 милиона долара.

Меган обаче разчита на влиятелен кръг от богати и властни приятелки, които са готови да ѝ помогнат да стабилизира финансите си. В скорошно видео в Instagram, с което промотира „As Ever“, херцогинята бе забелязана с диамантено колие за 63 000 долара. Публикацията бе подкрепена от известни личности като Лорън Санчес (годеницата на Джеф Безос) и основателката на IT Cosmetics Джейми Кърн Лима.

Нови бизнес хоризонти

През последните месеци Меган предприе няколко стратегически хода:

  • Инвестиции в технологии: През миналия месец 44-годишната Маркъл се присъедини към OneOff – модна платформа с изкуствен интелект – едновременно като инвеститор и участник. ь=
  • Процент от продажбите: Този ход, при който тя получава процент от всяка продажба, предизвика критики, че Меган приоритизира печалбата пред благотворителността. Въпреки това над двадесет артикула от австралийското ѝ турне бяха разпродадени за часове.
  • Платени участия: По време на престоя си в Австралия тя бе домакин на женски ретрит в Сидни, където гостите платиха до 3 199 долара за присъствие, въпреки че Меган остана там едва два часа.

Краят на ерата Netflix и слухове за Холивуд

Раздялата с Netflix през април дойде, след като стана ясно, че предаването ѝ „With Love, Meghan“ няма да се завърне за трети сезон. Източници, близки до Меган, твърдят, че тя е била оставена „да изнесе целия проект на гърба си“, което е предизвикало раздразнение сред екипа на стрийминг гиганта.

Появиха се и слухове, че бившата звезда от сериала „Костюмари“ (Suits) преговаря с холивудски продуценти за завръщане към актьорството. Говори се, че след епизодичната си роля в предстоящия филм „Close Personal Friends“, тя си търси постоянна роля в телевизионен сериал – информация, която официалните представители на семейство Съсекс категорично отричат.

Докато Меган разработва търговски стратегии, принц Хари (41 г.) продължава да изнася речи на форуми, като този в Мелбърн, за които не получава хонорар.

Източник: Page Six    
Меган Маркъл Принц Хари Финанси Бизнес начинания Лайфстайл марка As Ever Монтесито Инвестиции в технологии Филантропия Актьорство Семейство Съсекс
Последвайте ни

По темата

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Skoda почита 125 години в моторните спортове с лимитирана Fabia за ентусиасти

Skoda почита 125 години в моторните спортове с лимитирана Fabia за ентусиасти

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 20 минути

Пред водещия Станислав Иванов Събков признава, че съжалява за отпадането си и е убеден, че е имал всички предпоставки да продължи до самия край

,

„Тайно общество“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 33 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Изписаха от „Пирогов” младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус”

Изписаха от „Пирогов” младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус”

България Преди 40 минути

Тя имаше фрактура в областта на лицето, която наложи хоспитализирането й

Евика Силиня

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня подава оставка

Свят Преди 57 минути

Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република

<p>Нова книга разкрива причината за шамара&nbsp;между&nbsp;Еманюел и Брижит Макрон</p>

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Свят Преди 1 час

Политическият журналист от „Пари Мач“ Флориан Тардиф твърди, че шамарът, ударен от Брижит Макрон на съпруга ѝ през 2025 г., се дължи на сцена от ревност. „Шегувахме се със съпругата ми, както правим доста често“, обясняваше по онова време Еманюел Макрон

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

България Преди 1 час

Ще защитя правата си по съдебен ред, посочва в своя позиция Румен Димитров

<p>Десето заседание за смъртта на Сияна: Обвиненият по делото поиска по-лека мярка</p>

Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш

България Преди 1 час

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост

2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app

2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app

Любопитно Преди 1 час

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Технологии Преди 1 час

Интернет гигантът ще използва своите технологии с изкуствен интелект, за да защитава потребителите от повече онлайн опасности и да подобри настоящите мерки за сигурност. Функциите са направени и чрез партньорства с различни експерти и институции

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Любопитно Преди 1 час

Говорител на дъщерята на Майкъл Джексън заяви, че тя „винаги е била фокусирана върху това, което е най-добро за семейството ѝ, и това решение е огромна победа за тях“

Българската следа на Антарктида: История и наука на Ледения континент

Българската следа на Антарктида: История и наука на Ледения континент

Любопитно Преди 1 час

От първата експедиция през 1987 г. до собствения изследователски кораб и модерната база на остров Ливингстън – научните постижения и приноса на проф. Христо Пимпирев за утвърждаването на България като полярна нация

Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

България Преди 1 час

В деня на изборите той е предложил на двама души по 30 евро

Стивън Бредбъри

Ужасяващата история на Стивън Бредбъри - най-случайният шампион в историята

Любопитно Преди 1 час

Как един австралиец счупи гръбнака си, оживя след загуба на 4 литра кръв и 111 шева, за да стане най-невероятният олимпийски шампион в историята, след като всичките му съперници паднаха метри преди финала

WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито“ разговори с AI чатбота си

WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито“ разговори с AI чатбота си

Любопитно Преди 1 час

Дори самата компания няма да може да чете съобщенията

„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

Свят Преди 1 час

Анализаторът Изабел Владою разкрива скритите знаци в протокола на историческата среща в Пекин. Докато светът следи Тайван и търговската война, Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха изненадваща топлина и „пречупване на ледовете“ в Голямата зала на народа

Снимката е илюстративна

Жена в траур откри 3-каратов диамант, докато търси утеха в американски парк

Свят Преди 2 часа

Служителите в Арканзас определят откритието като „писано да се случи“, след като американката наскоро губи сина си и баща си

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Във вихъра на любовта: Мел Гибсън с 26-години по-млада италианска актриса

Edna.bg

Как да подредите пъзел в един цвят – 6 трика за бързина и ефективност

Edna.bg

Пеп Гуардиола: Не мога да искам повече

Gong.bg

Специално в Бундеслигата (14.05.2026)

Gong.bg

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани (СНИМКИ)

Nova.bg

Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите

Nova.bg