Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит

Д окато принц Хари се фокусира върху благотворителност, която не носи приходи, херцогинята на Съсекс поема финансовия рул с нови бизнес начинания и инвестиции, за да поддържа луксозния им начин на живот в Монтесито, съобщава Page Six.

Меган Маркъл на практика се е превърнала в основния източник на доходи за семейство Съсекс, тъй като семейният бюджет е сериозно „изтънял“.

Херцогинята на Съсекс е насочила всичките си усилия към разширяването на своята лайфстайл марка „As Ever“ (Както винаги), след като наскоро прекрати партньорството си с Netflix. В същото време съпругът ѝ, принц Хари, остава концентриран предимно върху филантропската си дейност – благородно начинание, което обаче не носи значителни парични постъпления.

Разходи за милиони в „анклава на милиардерите“

Според запознати, Меган и Хари се нуждаят от най-малко 6 милиона долара годишно само за оперативни разходи в калифорнийския анклав Монтесито. Около 3 милиона от тази сума отиват за частна охрана на семейството, което включва децата им – принц Арчи (7 г.) и принцеса Лилибет (4 г.). Към това се добавят и вноските по ипотеката за имението им на стойност 15 милиона долара.

Меган обаче разчита на влиятелен кръг от богати и властни приятелки, които са готови да ѝ помогнат да стабилизира финансите си. В скорошно видео в Instagram, с което промотира „As Ever“, херцогинята бе забелязана с диамантено колие за 63 000 долара. Публикацията бе подкрепена от известни личности като Лорън Санчес (годеницата на Джеф Безос) и основателката на IT Cosmetics Джейми Кърн Лима.

Нови бизнес хоризонти

През последните месеци Меган предприе няколко стратегически хода:

Инвестиции в технологии: През миналия месец 44-годишната Маркъл се присъедини към OneOff – модна платформа с изкуствен интелект – едновременно като инвеститор и участник.

Процент от продажбите: Този ход, при който тя получава процент от всяка продажба, предизвика критики, че Меган приоритизира печалбата пред благотворителността. Въпреки това над двадесет артикула от австралийското ѝ турне бяха разпродадени за часове.

Платени участия: По време на престоя си в Австралия тя бе домакин на женски ретрит в Сидни, където гостите платиха до 3 199 долара за присъствие, въпреки че Меган остана там едва два часа.

Краят на ерата Netflix и слухове за Холивуд

Раздялата с Netflix през април дойде, след като стана ясно, че предаването ѝ „With Love, Meghan“ няма да се завърне за трети сезон. Източници, близки до Меган, твърдят, че тя е била оставена „да изнесе целия проект на гърба си“, което е предизвикало раздразнение сред екипа на стрийминг гиганта.

Появиха се и слухове, че бившата звезда от сериала „Костюмари“ (Suits) преговаря с холивудски продуценти за завръщане към актьорството. Говори се, че след епизодичната си роля в предстоящия филм „Close Personal Friends“, тя си търси постоянна роля в телевизионен сериал – информация, която официалните представители на семейство Съсекс категорично отричат.

Докато Меган разработва търговски стратегии, принц Хари (41 г.) продължава да изнася речи на форуми, като този в Мелбърн, за които не получава хонорар.