Министър-председателката на Латвия Евика Силиня подава оставка

М инистър-председателката на Латвия Евика Силиня обяви днес, че подава оставка, предаде Ройтерс.
Решението на лидерката на десноцентристката партия "Ново единство" означава, че нейното коалиционно правителство пада, уточнява на сайта си Латвийското радио и телевизия.
Latvian Prime Minister Evika Silina announced her resignation on Thursday, meaning the Baltic nation’s government will continue in a caretaker role https://t.co/hclzFneCCZ— Bloomberg (@business) May 14, 2026
Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република, които трябва да бъдат произведени през октомври.