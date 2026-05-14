Новият областен управител на Сливен - с отнета книжка в Германия заради шофиране в нетрезво състояние

14 май 2026, 13:31
Източник: МС

Н овоназначеният областен управител на Сливен Михаил Кашеров е с отнето свидетелство за управление на МПС в Германия заради шофиране в нетрезво състояние.

Заради този случай българските власти, включително МВР и Административният съд в Сливен, наскоро са отказали да му издадат нова шофьорска книжка, предаде NOVA.

Михаил Кашеров бе назначен в сряда (13 май) за областен управител на Сливен.

Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на местна компания.

