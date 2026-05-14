Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Министър Абровски свика спешно Националния съвет по храните заради промени в законите, които надграждат мерките от въвеждането на еврото. Въвежда се забрана за изкуствено поскъпване и драстично скачат санкциите за спекула

14 май 2026, 13:35
М инистърът на земеделието и храните Пламен Абровски свика извънредно заседание на Националния съвет по храните. То се проведе в Министерството на земеделието и храните, а в него участие взеха министърът на здравеопазването Катя Ивкова, представители на институции, контролни органи, браншови организации, производители и преработватели на храни.

(Във видеото: Бюджетната комисия в НС прие пакетите от мерки на новата власт)

Министър Абровски благодари на членовете на Съвета за участието им и посочи, че акцент на срещата е представителите на бранша да бъдат запознати с предвидените промени и да представят своите становища по внесените в Народното събрание законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Той подчерта, че производството на храни е основен приоритет. Министърът увери представителите на бизнеса, че екипът на МЗХ ще работи за създаването на спокойна и предвидима среда за сектора.

„Моята цел е да работя с Вас, да направя бизнеса по-лесен, за да имате достатъчно суровина и да произвеждате спокойно. Двата законопроекта трябва да отговорят на очакванията на потребителите и производителите по отношение на цените на храните“, каза още земеделският министър.

Пламен Абровски заяви, че държавата трябва да поддържа баланса между интересите на бизнеса и гражданите и отбеляза, че законодателният процес дава възможност всички текстове да бъдат детайлно обсъдени с бранша между първо и второ четене.

„Предложенията и становищата им ще бъдат взети предвид в рамките на работните групи“, допълни още той.

Пламен Абровски изтъкна, че с предвидените промени в Закона за защита на потребителите се надграждат мерките, въведени със Закона за въвеждане на еврото, по отношение на необоснованото покачване на цените.

„Промените включват забрана за икономически необосновано увеличение на цените на стоки и услуги, както и задължение за големите търговски вериги да публикуват ежедневно информация за цените на основни стоки от потребителската кошница. Законопроектът предвижда и увеличение на санкциите, налагани от Комисията за защита на потребителите“, подчерта той.

Министър Абровски очерта и промените в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, с които се предлага разширяване на списъка с обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Той отбеляза, че форматът на Националния съвет по храните ще даде възможност становищата на браншовите организации и бизнеса да бъдат представени пред Народното събрание.

Земеделският министър информира, че целта на подготвяния електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на продукти е да намали административната тежест и да улесни бизнеса чрез обединяване и оптимизиране на съществуващите процеси. По думите му регистърът ще бъде разработен след изготвяне на ясна концепция, техническо задание и нормативна рамка.

В рамките на дискусията министър Абровски акцентира и върху необходимостта от повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, като отбеляза, че въпреки значителния публичен ресурс, насочван към сектора, страната ни продължава да внася суровини и храни, което налага промяна в подхода. „Нужно е по-тясно сътрудничество между държавата, производителите, преработвателите и търговските организации. Парите са средство, а не самоцел. Когато назоваваме проблемите с истинските им имена, можем да търсим пазарни мерки за повишаване и подпомагане на сектора“, категоричен бе той.

От своя страна министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че институциите трябва да работят съвместно в подкрепа на сектора, бизнеса и цялото население.

Източник: БГНЕС    
закон храни поскъпване вериги хляб месо Абровски министър извънредно
