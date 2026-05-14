Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

М ащабна операция на СДВР срещу имотните измами. Акцията се провежда на няколко адреса в столицата, като някои от тях са разположени в квартал „Факултета“.

Има задържани, като по информация от разследването броят на арестуваните ще нарасне в хода на операцията. Полицейското присъствие е засилено, като то включва и жандармерия.

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

По неофициална информация е задържано знаково лице от активния криминален контингент с Георги Янев - Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков. Текат процесуално следствени действия.

По информация на NOVA преди време също имало разследване за същите хора. Тогава предположенията са били, че те са отнемали имотите на възрастни и на психично болни хора с различен вид схеми.

Очаква се представители на органите на реда да дадат допълнителна информация.

Акцията е във връзка с обявената вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев мащабна специализирана полицейска операция. "Няколко са основните линии, по които ще се работи", каза той.

По думите на министъра една от дейностите е по линия на „Икономическа полиция", с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на „Криминална полиция" акцент е борбата с наркоразпространението, посочи Демерджиев. Той добави, че част от акцията е и по линия на пътната безопасност.