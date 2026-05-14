Тръмп отново провокира в мрежата - показа Венецуела под американския флаг като нов щат

Д ва пъти през тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази интерес към превръщането на Венецуела в 51-вия щат на страната му. Последният случай бе чрез публикация в платформата Truth Social във вторник, показваща карта, на която южноамериканската държава е запълнена с американския флаг.

През последните 25 години подобни изявления, подлагащи на съмнение суверенитета на Венецуела, биваха посрещани с незабавна подигравка от страна на висши правителствени служители, включително от президента. Управляващата партия дори организираше демонстрации в столицата Каракас – последно на 3 януари, броени часове след като тогавашният президент Николас Мадуро бе заловен от САЩ, когато се скандираше „Гринго, върви си у дома“. Този път обаче правителството до голяма степен запази мълчание, с изключение на кратко изявление пред репортери в понеделник от страна на и.д. президент Делси Родригес.

🇺🇸 Donald Trump posted an illustrated map of Venezuela covered with the American flag and labelled "51st State".



Mr Trump posted the picture after he told Fox News he was "seriously considering" making it a new state, following months of boasting that he controlled the oil-rich…

Този подход показва баланса, който Родригес трябва да поддържа между външната и вътрешната политика след американската военна операция в Каракас през януари. Оттогава администрацията на Тръмп прилага поетапен план за извеждане на съсипаната от криза страна по нов път, което принуди политическото движение на Родригес – „Чавизма“, да изостави антиамериканските настроения, които дълго време съпътстваха неговата идеология.

„Това вероятно е най-публичната и рязка проява на транзакционния подход на правителството, насочен към собственото му оцеляване над всичко останало в момента, дори над основни догми на Чавизма“, коментира Кристофър Сабатини, старши научен сътрудник за Латинска Америка в базирания в Лондон мозъчен тръст Chatham House. „По-добре е да си държат езика зад зъбите и да не обиждат САЩ точно сега. Защо да реагират пресилено на едно нелепо твърдение на Доналд Тръмп?“

В понеделник Родригес каза пред журналисти, че Венецуела няма планове да става 51-вият щат на САЩ, но коментарите ѝ бяха много по-сдържани в сравнение с минали президентски обръщения, осмиващи подобни изказвания от страна на Вашингтон. Те дойдоха, след като Тръмп заяви, че „сериозно обмисля“ този ход. Тръмп е правил подобни коментари и по адрес на Канада.

„Ще продължим да защитаваме нашата цялост, нашия суверенитет, нашата независимост и нашата история“, каза Родригес, като допълни, че Венецуела „не е колония, а свободна страна“.

Обрат в отношенията с Вашингтон

Администрацията на Тръмп изненада венецуелците, като избра да работи с Родригес, вместо с политическата опозиция в страната след отстраняването на Мадуро. Оттогава тя ръководи сътрудничеството по поетапния план на американската администрация, като представя богатата си на петрол нация пред международни инвеститори и отваря енергийния ѝ сектор за частен капитал и международен арбитраж. Родригес смени и висши държавни служители, включително верните на Мадуро министър на отбраната и главен прокурор.

Тръмп похвали работата ѝ, а администрацията му отмени икономическите санкции срещу нея лично и облекчи санкциите срещу страната, въпреки че някои от тях остават в сила. Сега САЩ я признават и за „единствен“ държавен глава на Венецуела.

САЩ спряха да признават Мадуро за легитимен лидер на Венецуела през 2019 г. – годината след като той обяви победа на президентските избори, които масово бяха сметнати за измама, тъй като на опозиционните партии и кандидати беше забранено да участват.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха отведени в Ню Йорк, за да отговарят по обвинения в трафик на наркотици след залавянето им на 3 януари. И двамата не се признават за виновни и остават в ареста в Бруклин.

Настроенията в Каракас

В Каракас някои жители видяха в реакцията на правителството подчинение пред Тръмп, но също така признаха, че Родригес не е в позиция да разгърне характерната за Чавизма антиамериканска пропаганда.

„Тя знае, че е разумно да не влиза в директна конфронтация, защото е наясно, че е обречена на загуба“, казва студентът Адонай Осория. „Сега, има ли хора, които не са съгласни и на които това не им харесва? Да, разбира се. Но смятам, че нейната реакция в момента е напълно разбираема“.

За последно поддръжниците на правителството демонстрираха острото си отношение срещу САЩ в дните след залавянето на Мадуро, когато горяха американски знамена и носеха плакати с надписи „Гринго, върви си у дома“.

Сред най-яростните поддръжници на властта в страната са въоръжените групи, известни като „колективос“ (colectivos). Тези групи са неизменна част от демонстрациите в подкрепа на управляващата партия. Местният лидер Хорхе Навас окачестви коментарите на Тръмп като „безотговорни актове на провокация“, но похвали Родригес за дипломатичния ѝ отговор.

„Преклонихме се стратегически, но няма да се пречупим“, каза Навас за настоящия подход на Чавизма спрямо натиска от страна на САЩ. „Продължаваме да оказваме съпротива, което е реалистично предвид икономическата ситуация в страната“.