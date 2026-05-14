Тръмп отново провокира в мрежата - показа Венецуела под американския флаг като нов щат

14 май 2026, 12:43
Д ва пъти през тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази интерес към превръщането на Венецуела в 51-вия щат на страната му. Последният случай бе чрез публикация в платформата Truth Social във вторник, показваща карта, на която южноамериканската държава е запълнена с американския флаг.

През последните 25 години подобни изявления, подлагащи на съмнение суверенитета на Венецуела, биваха посрещани с незабавна подигравка от страна на висши правителствени служители, включително от президента. Управляващата партия дори организираше демонстрации в столицата Каракас – последно на 3 януари, броени часове след като тогавашният президент Николас Мадуро бе заловен от САЩ, когато се скандираше „Гринго, върви си у дома“. Този път обаче правителството до голяма степен запази мълчание, с изключение на кратко изявление пред репортери в понеделник от страна на и.д. президент Делси Родригес.

Този подход показва баланса, който Родригес трябва да поддържа между външната и вътрешната политика след американската военна операция в Каракас през януари. Оттогава администрацията на Тръмп прилага поетапен план за извеждане на съсипаната от криза страна по нов път, което принуди политическото движение на Родригес – „Чавизма“, да изостави антиамериканските настроения, които дълго време съпътстваха неговата идеология.

„Това вероятно е най-публичната и рязка проява на транзакционния подход на правителството, насочен към собственото му оцеляване над всичко останало в момента, дори над основни догми на Чавизма“, коментира Кристофър Сабатини, старши научен сътрудник за Латинска Америка в базирания в Лондон мозъчен тръст Chatham House. „По-добре е да си държат езика зад зъбите и да не обиждат САЩ точно сега. Защо да реагират пресилено на едно нелепо твърдение на Доналд Тръмп?“

В понеделник Родригес каза пред журналисти, че Венецуела няма планове да става 51-вият щат на САЩ, но коментарите ѝ бяха много по-сдържани в сравнение с минали президентски обръщения, осмиващи подобни изказвания от страна на Вашингтон. Те дойдоха, след като Тръмп заяви, че „сериозно обмисля“ този ход. Тръмп е правил подобни коментари и по адрес на Канада.

„Ще продължим да защитаваме нашата цялост, нашия суверенитет, нашата независимост и нашата история“, каза Родригес, като допълни, че Венецуела „не е колония, а свободна страна“.

Обрат в отношенията с Вашингтон

Администрацията на Тръмп изненада венецуелците, като избра да работи с Родригес, вместо с политическата опозиция в страната след отстраняването на Мадуро. Оттогава тя ръководи сътрудничеството по поетапния план на американската администрация, като представя богатата си на петрол нация пред международни инвеститори и отваря енергийния ѝ сектор за частен капитал и международен арбитраж. Родригес смени и висши държавни служители, включително верните на Мадуро министър на отбраната и главен прокурор.

Тръмп похвали работата ѝ, а администрацията му отмени икономическите санкции срещу нея лично и облекчи санкциите срещу страната, въпреки че някои от тях остават в сила. Сега САЩ я признават и за „единствен“ държавен глава на Венецуела.

САЩ спряха да признават Мадуро за легитимен лидер на Венецуела през 2019 г. – годината след като той обяви победа на президентските избори, които масово бяха сметнати за измама, тъй като на опозиционните партии и кандидати беше забранено да участват.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха отведени в Ню Йорк, за да отговарят по обвинения в трафик на наркотици след залавянето им на 3 януари. И двамата не се признават за виновни и остават в ареста в Бруклин.

Настроенията в Каракас

В Каракас някои жители видяха в реакцията на правителството подчинение пред Тръмп, но също така признаха, че Родригес не е в позиция да разгърне характерната за Чавизма антиамериканска пропаганда.

„Тя знае, че е разумно да не влиза в директна конфронтация, защото е наясно, че е обречена на загуба“, казва студентът Адонай Осория. „Сега, има ли хора, които не са съгласни и на които това не им харесва? Да, разбира се. Но смятам, че нейната реакция в момента е напълно разбираема“.

За последно поддръжниците на правителството демонстрираха острото си отношение срещу САЩ в дните след залавянето на Мадуро, когато горяха американски знамена и носеха плакати с надписи „Гринго, върви си у дома“.

Сред най-яростните поддръжници на властта в страната са въоръжените групи, известни като „колективос“ (colectivos). Тези групи са неизменна част от демонстрациите в подкрепа на управляващата партия. Местният лидер Хорхе Навас окачестви коментарите на Тръмп като „безотговорни актове на провокация“, но похвали Родригес за дипломатичния ѝ отговор.

„Преклонихме се стратегически, но няма да се пречупим“, каза Навас за настоящия подход на Чавизма спрямо натиска от страна на САЩ. „Продължаваме да оказваме съпротива, което е реалистично предвид икономическата ситуация в страната“.

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Непознатата история на мисиите до Марс

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

„Досиетата Х" предрекоха епидемия от хантавирус

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

„За родителите": така китайците възприемат западните автомобили

Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

„Обичам те" и „Не смей да молиш Бог": Последните думи на големите холивудски звезди

Макар и да ни напуснаха преждевременно, следата, която оставиха, е вечна. Припомняме си последните думи на емблематични фигури като Мерилин Монро, Елвис Пресли и Хийт Леджър – фрази, които разкриват човешката им страна в последните им мигове

Експерт: Поразителна разлика между срещата на Тръмп и Си през 2026 и 2017 г.

Анализатори отчитат неочаквано топла „химия“ между двамата лидери в Пекин. Макар протоколът да запази блясъка от 2017 г., Си Дзинпин демонстрира по-непренудено поведение, докато с Тръмп обсъждаха Тайван, търговията и войната на САЩ с Иран

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост"

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа

Събков от Hell's Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Пред водещия Станислав Иванов Събков признава, че съжалява за отпадането си и е убеден, че е имал всички предпоставки да продължи до самия край

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Прокуратурата се зае с убийството след жесток побой в Монтана

Направен е оглед на местопроизшествието, разпитани са и свидетели

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

Операцията е проведена на два адреса в столичния квартал "Факултета"

Изписаха от „Пирогов" младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус"

Тя имаше фрактура в областта на лицето, която наложи хоспитализирането й

Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит

Докато принц Хари се посвещава на благотворителни каузи без хонорар, херцогинята на Съсекс поема финансовия рул. С разходи от 6 милиона долара годишно и „изтънял“ бюджет, Меган стартира нови бизнес проекти и разчита на богати приятелки, за да спаси семейните финанси

На 4 или 2 часа: Колко дни платен отпуск ви се полагат при непълен работен ден?

Малцина знаят как се изчислява трудовият стаж в тези случаи. Експертите от социалното министерство обясняват кога имате право на пълните 20 дни почивка и кога губите част от тях

Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Политическият журналист от „Пари Мач“ Флориан Тардиф твърди, че шамарът, ударен от Брижит Макрон на съпруга ѝ през 2025 г., се дължи на сцена от ревност. „Шегувахме се със съпругата ми, както правим доста често“, обясняваше по онова време Еманюел Макрон

Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

След раздялата с Розалинд Рос, холивудската легенда Мел Гибсън бе уловен в интимни моменти с 44-годишната красавица Антонела Салвучи. Дали това е началото на нова глава, или просто „сбогуване между приятели“, както твърдят близки до актьора

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове": Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

Ще защитя правата си по съдебен ред, посочва в своя позиция Румен Димитров

Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост

2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

Събков от Hell's Kitchen: Наистина не знам какво Трифонова хареса в мен! (ВИДЕО)

Във вихъра на любовта: Мел Гибсън с 26-години по-млада италианска актриса

Легенда на Реал Мадрид изуми: Клубът трябва да продаде Мбапе или Винисиус

Златните корени на българската борба, внукът на Георги Мърков продължава историята

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)

Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите

