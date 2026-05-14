Тръмп отново провокира в мрежата - показа Венецуела под американския флаг като нов щат

Д ва пъти през тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази интерес към превръщането на Венецуела в 51-вия щат на страната му. Последният случай бе чрез публикация в платформата Truth Social във вторник, показваща карта, на която южноамериканската държава е запълнена с американския флаг.
През последните 25 години подобни изявления, подлагащи на съмнение суверенитета на Венецуела, биваха посрещани с незабавна подигравка от страна на висши правителствени служители, включително от президента. Управляващата партия дори организираше демонстрации в столицата Каракас – последно на 3 януари, броени часове след като тогавашният президент Николас Мадуро бе заловен от САЩ, когато се скандираше „Гринго, върви си у дома“. Този път обаче правителството до голяма степен запази мълчание, с изключение на кратко изявление пред репортери в понеделник от страна на и.д. президент Делси Родригес.
Този подход показва баланса, който Родригес трябва да поддържа между външната и вътрешната политика след американската военна операция в Каракас през януари. Оттогава администрацията на Тръмп прилага поетапен план за извеждане на съсипаната от криза страна по нов път, което принуди политическото движение на Родригес – „Чавизма“, да изостави антиамериканските настроения, които дълго време съпътстваха неговата идеология.
„Това вероятно е най-публичната и рязка проява на транзакционния подход на правителството, насочен към собственото му оцеляване над всичко останало в момента, дори над основни догми на Чавизма“, коментира Кристофър Сабатини, старши научен сътрудник за Латинска Америка в базирания в Лондон мозъчен тръст Chatham House. „По-добре е да си държат езика зад зъбите и да не обиждат САЩ точно сега. Защо да реагират пресилено на едно нелепо твърдение на Доналд Тръмп?“
В понеделник Родригес каза пред журналисти, че Венецуела няма планове да става 51-вият щат на САЩ, но коментарите ѝ бяха много по-сдържани в сравнение с минали президентски обръщения, осмиващи подобни изказвания от страна на Вашингтон. Те дойдоха, след като Тръмп заяви, че „сериозно обмисля“ този ход. Тръмп е правил подобни коментари и по адрес на Канада.
„Ще продължим да защитаваме нашата цялост, нашия суверенитет, нашата независимост и нашата история“, каза Родригес, като допълни, че Венецуела „не е колония, а свободна страна“.
Администрацията на Тръмп изненада венецуелците, като избра да работи с Родригес, вместо с политическата опозиция в страната след отстраняването на Мадуро. Оттогава тя ръководи сътрудничеството по поетапния план на американската администрация, като представя богатата си на петрол нация пред международни инвеститори и отваря енергийния ѝ сектор за частен капитал и международен арбитраж. Родригес смени и висши държавни служители, включително верните на Мадуро министър на отбраната и главен прокурор.
Тръмп похвали работата ѝ, а администрацията му отмени икономическите санкции срещу нея лично и облекчи санкциите срещу страната, въпреки че някои от тях остават в сила. Сега САЩ я признават и за „единствен“ държавен глава на Венецуела.
САЩ спряха да признават Мадуро за легитимен лидер на Венецуела през 2019 г. – годината след като той обяви победа на президентските избори, които масово бяха сметнати за измама, тъй като на опозиционните партии и кандидати беше забранено да участват.
Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха отведени в Ню Йорк, за да отговарят по обвинения в трафик на наркотици след залавянето им на 3 януари. И двамата не се признават за виновни и остават в ареста в Бруклин.
В Каракас някои жители видяха в реакцията на правителството подчинение пред Тръмп, но също така признаха, че Родригес не е в позиция да разгърне характерната за Чавизма антиамериканска пропаганда.
„Тя знае, че е разумно да не влиза в директна конфронтация, защото е наясно, че е обречена на загуба“, казва студентът Адонай Осория. „Сега, има ли хора, които не са съгласни и на които това не им харесва? Да, разбира се. Но смятам, че нейната реакция в момента е напълно разбираема“.
За последно поддръжниците на правителството демонстрираха острото си отношение срещу САЩ в дните след залавянето на Мадуро, когато горяха американски знамена и носеха плакати с надписи „Гринго, върви си у дома“.
Сред най-яростните поддръжници на властта в страната са въоръжените групи, известни като „колективос“ (colectivos). Тези групи са неизменна част от демонстрациите в подкрепа на управляващата партия. Местният лидер Хорхе Навас окачестви коментарите на Тръмп като „безотговорни актове на провокация“, но похвали Родригес за дипломатичния ѝ отговор.
„Преклонихме се стратегически, но няма да се пречупим“, каза Навас за настоящия подход на Чавизма спрямо натиска от страна на САЩ. „Продължаваме да оказваме съпротива, което е реалистично предвид икономическата ситуация в страната“.