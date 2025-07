Страната, в която полицейското насилие се превърна в ежедневие

В продължение на повече от година Кения е арена на масови протести срещу управлението на президента Уилям Руто. Демонстрациите избухнаха след приемането на закон, предвиждащ увеличаването на данъците върху редица стоки, сред които хляба, олиото, захарта, както и превозните средства. Те обхванаха редица градове, включително столицата Найроби. По официални данни, по време на безредиците са били убити или ранени стотици хора, като точният им брой все още не може да бъде установен. На фона на тези събития, полицията в Кения е подложена на ожесточени критики заради начина, по който се опитва да потуши протестите. Представители на ООН наскоро заявиха, че са „силно обезпокоени“ от ескалацията на напрежението и нарастващия брой на цивилните жертви.

