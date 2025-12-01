Кметът на Варна Благомир Коцев: "Зареден, отпочинал, с добро настроение идвам на работа"

"Зареден, отпочинал, с добро настроение идвам на работа - доколкото е възможно. Със сигурност имам ентусиазъм да видя как са се случвали нещата в общината през последните месеци", каза кметът на Варна Благомир Коцев.

Тази сутрин кметът на Варна отиде пеша на работа, както предупреди вчера в социалните мрежи.

"През тези 5 месеца не съм загубил контакт с моя екип, но съм убеден, че има неща, които трябва да бъдат наваксани, да свършим бързо нещата, които не са свършени, и да влезем бързо в един нормален ритъм на работа в общината", допълни кметът. "Варненци чакат това", каза още Коцев.

По повод жалбата на бивша служителка на общината, че парите за гаранцията на Коцев, събрани от дарения, всъщност представлявали "пране на пари", Коцев коментира, че "това е една от всички атаки, които вече видяхме през последните месеци, не съм изненадан".

"Използват се всякакви инструменти, за да се дискредитират както свободните хора във Варна, така и нашата администрация, така и всички, които се борят с несправедливостите в страната. Атаката не е изненада за мен, тя ще олекне и увисне, тя е инициирана от един от кошаревските свидетели, които прокуратурата използва като аргумент. "Свидетелката" е човек, който е уволнен от мен и за който има подадени сигнали за злоупотреби без никаква реакция от страна на институциите", допълни Коцев. "И дори напротив - обръщат такива хора като инструменти срещу неудобните", допълни кметът.

"Когато всичко това приключи и истината излезе наяве, ще заведа дела за набеждаване и лъжесвидетелстване", категоричен бе кметът.

"Първото, което ще направя днес, е да проведем традиционната понеделнишка оперативка, което ще се случи днес, за да видя целият си екип, всички зам.-кметове, които ще ми докладват какво се е случило през тези месеци, както и спешните теми, които не търпят отлагане. След оперативката ще преосмисля и начина, по който върви диалога в община Варна, защото през тези година и половина преди покушението срещу мен и варненци, диалогът не беше добър. Знаете, че с другите партии и ОС често имахме полемики, в които не трябва да влизаме повече. Варна трябва да върви напред гладко и с общи решения", допълни Коцев.

"Със сигурност ще има промени в екипа на управлението на общината", каза още кметът.

След решение на съда във Варна той бе пуснат под гаранция от 200 000 лева. На 8 юли Коцев беше задържан по обвинение в корупция.