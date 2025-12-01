Свят

В Германия всяко седмо дете е застрашено от бедност

Това сочат данните на Федералната статистическа служба за 2024 година

1 декември 2025, 06:56
Източник: iStock

В сяко седмо дете в Германия (15,2%) е изложено на риск от бедност, сочат данните на Федералната статистическа служба за 2024 година. Това съответства на около 2,2 милиона деца и младежи под 18-годишна възраст. Делът им леко се е  увеличил – през 2023 г. 14 процента са били застрашени от бедност, съобщи Deutsche Welle.

Според статистическата дефиниция за застрашени от бедност се считат хората, които разполагат с по-малко от 60 процента от средния „нетен еквивалентен доход“. Това означава, че домакинства с двама възрастни и две деца и нетен доход под 2 900 евро на месец са застрашени от бедност. За самотни родители с едно дете прагът е под 1 795 евро нето. За лица, живеещи сами, прагът е 1 381 евро чист доход на месец, разяснява обществената медия АРД.

Когато няма пари за ново легло, кино или рожден ден

Статистиците са проучили и какво конкретно означава бедността за децата и младежите. Деветнайсет процента от тях живеят в домакинства, които нямат възможност да заменят износените или счупени мебели с нови; 12% - в семейства, които не могат да си позволят едноседмична почивка, пет процента нямат пари дори за членство в спортен клуб или посещение на кино, а около три процента – за втори чифт обувки в добро състояние.

Между един и два процента от децата под 16-годишна възраст не са могли да поканят приятели у дома си, да празнуват поводи като рожден ден или да получават ежедневно пресни плодове и зеленчуци – отново поради липса на средства.

Семействата са оценявани по 17 критерия, като за класифицирането им като материално или социално ощетени е достатъчно те да не изпълняват поне три от тези критерии – по финансови причини, разяснява АРД.

Два специфични рискови фактора

По-силно застрашени от бедност са децата и младежите, чиито родители имат ниско ниво на образование или мигрантски произход. Според статистиците, лицата под 18-годишна възраст, чиито родители или те самите са имигрирали в Германия, са около четири пъти по-застрашени от бедност в сравнение с връстниците си без мигрантски произход.

Когато родителите са слабо образовани, рискът от бедност е 41,8 процента, докато при по-високо образованите родители, например с висше образование, рискът децата да са изложени на бедност е едва 7,2 процента.

Източник: Deutsche Welle    
