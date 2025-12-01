Любопитно

Националният ни отбор за жени стана световен шампион по естетическа групова гимнастика

1 декември 2025, 07:27
Националният ни отбор за жени стана световен шампион по естетическа групова гимнастика
Източник: БТА

Н ационалният отбор на България за жени спечели титлата на Световното първенство по естетическа групова гимнастика, което завърши в Самоков.

Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева бяха безапелационни и за втори път в кариерата си станаха световни шампионки след Грац 2022. Това е поредна титла за тях тази година след златото от Европейското първенство в Унгария.

България става световен шампион за втори път в историята на този спорт от 2003 година насам.

Грациите, водени от треньора Кристина Ташева, събраха 58.700 точки, след като съдиите им дадоха 29.250 точки в първия ден вчера и днес 29.450.

На втора позиция остана Мадона (неутрален статут) с 56.800 (28.500 и 28.300) точки, а на трета са Минетит (Финландия) и Експресия (неутрален статут) с по 56.650 (28.300 и 28.350).

Тимът на Академик раздели седмото място с JWCPE AGG Team (Япония), като двата състава имат 52.850 точки.

Старши треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова присъства на надпреварата при жените в комплекс СамЕлион.

Националният отбор на България за девойки завоюва бронзови медали на Световния шампионат. Българките в състав Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова събраха 54.650 точки, след като вчера бяха оценени с 27.500 точки, а на финалите днес с 27.150.

Златните отличия взе Мадона Джуниър (неутрални) с 56.300 (28.150 и 28.150) точки, а среброто остана за Минетит Джуниър (Финландия) с 55.550 (27.800 и 27.750).

Българският Академик Джуниър е седми с 52.750 точки (26.800 и 25.950).

В отборното класиране България е на втора позиция след Финландия при девойките и на втора позиция отново след Финландия при жените.

На Световното първенство в Самоков участваха общо 77 тима при жените и при девойките. То беше закрито с красив галаспектакъл.

През 2026 година най-добрите в този спорт ще се съберат в Осака (Япония) за следващия шампионат на планетата. 

Източник: Специален кореспондент на БТА Ива Кръстева    
Последвайте ни
Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец

Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Почина финансистът Емил Хърсев

Почина финансистът Емил Хърсев

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да извлечем максимума от EV-то си през зимата

Как да извлечем максимума от EV-то си през зимата

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стрелба по време на детски рожден ден в Калифорния, четирима загинали, сред които три деца

Стрелба по време на детски рожден ден в Калифорния, четирима загинали, сред които три деца

Свят Преди 1 час

Нападателят все още не е арестуван и се издирва

Бюджет 2026: Социалните партньори и властта уточняват новите параметри

Бюджет 2026: Социалните партньори и властта уточняват новите параметри

България Преди 1 час

Миналата седмица протести и недоволство на различни съсловия доведоха до решение той да бъде поставен на пауза

С какво време започва новата седмица

С какво време започва новата седмица

България Преди 2 часа

Амосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

Свят Преди 9 часа

Тези изявления идват в момент на много голямо напрежение между Съединените щати и Венецуела

,

Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Свят Преди 10 часа

Демонстрациите са срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Свят Преди 10 часа

Това заяви през АФП източник, близък до делегацията на Киев

,

Летището в столицата на Литва отново затвори заради балони

Свят Преди 11 часа

През октомври Литва затвори и двата гранични пункта на границата с Беларус в отговор на инцидентите с балони

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Свят Преди 11 часа

Палестинската официална информационна агенция Wafa ги описа като „международни активисти“

Папата призова ливанците да си останат в страната

Папата призова ливанците да си останат в страната

Свят Преди 12 часа

Папата призова засегнатия от множество кризи Ливан „да поеме по трудния път на помирението“, за да излекува „личните и колективните рани“

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

България Преди 12 часа

Това заяви в писмо председателят на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Любопитно Преди 13 часа

Българинът ще има още едно състезание до края на календарната година

,

Сняг заваля на прохода "Петрохан"

България Преди 13 часа

Движението не е затруднено, а пътят е добре почистен и проходим

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Свят Преди 14 часа

„Не става въпрос само за мирни споразумения. Става въпрос за създаване на път напред"

.

Какво да облечем за работа: 3 модни визии, които са лесни за повторение

Любопитно Преди 14 часа

Украинската певица Джамала се вдъхновява със стилни визии, които са идеални за офиса или срещите в града

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

България Преди 14 часа

Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева, на 28 ноември

.

Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина

Свят Преди 15 часа

Участниците недоволстваха и от въоръжаването в Европа

Всичко от днес

От мрежата

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима след Никулден

sinoptik.bg
1

Защо наричаме 30 ноември Мечкинден

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 1 декември, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 декември, понеделник

Edna.bg

Новият страхотен гол на Ето'о предизвика възторг в Камерун

Gong.bg

Ужасни новини застигнаха Любослав Пенев

Gong.bg

Тежка катастрофа блокира движението по Околовръстното шосе на София

Nova.bg

Шофиране по джанти: Мъж твърди, че е разбил колата си в огромна дупка на главен път

Nova.bg