Airbus връща самолетите A320 в небето след софтуерна криза

1 декември 2025, 09:30
Източник: iStock/Getty Images

Ф лотите на авиокомпаниите постепенно се връщат към нормална експлоатация, след като европейският производител „Еърбъс“ (Airbus) успя по-бързо от очакваното да въведе наложените спешни софтуерни промени, предприети след сигнал за възможна уязвимост към слънчеви изригвания, съобщава Ройтерс. Мярката бе задействана след инцидент във въздуха с самолет A320 на „ДжетБлу“ (JetBlue) и доведе до внезапно отзоваване на близо половината от световния флот на семейството A320 – около 6000 самолета.

Десетки авиокомпании от Азия до Съединените щати заявиха, че са извършили изисканите модернизации на софтуера, наложени от „Еърбъс“ и глобалните регулатори. Някои превозвачи обаче предупредиха, че процесът ще бъде по-дълъг, като колумбийската „Авианка“ (Avianca) удължи спирането на резервациите за дати до 8 декември.

Според източници, запознати със ситуацията, безпрецедентното решение за временното спиране на полети е било взето скоро след появата на индикации за възможна, макар и недоказана, връзка между софтуерна уязвимост и регистрираното понижение на височината при полет на „ДжетБлу“. „Еърбъс“ издаде осемстранично предупреждение към операторите в петък вечерта, с което на практика разпореди незабавното преустановяване на полетите до въвеждането на поправката.

Главният изпълнителен директор на саудитската нискотарифна авиокомпания „Флайадийл“ (Flyadeal) Стивън Гринуей коментира, че авиокомпанията е реагирала незабавно. „Нещата ни застигнаха около 21:00 ч. местно време и се върнах тук около 21:30 ч. Бях изненадан колко бързо се справихме, предвид сложността на операцията“, заяви той.

Мярката предизвика опасения от сериозно нарушаване на пътуванията, особено през натоварения уикенд за Деня на благодарността в САЩ. Според източници предупредителният бюлетин е показал, че „Еърбъс“ е нямала в реално време пълна информация за това коя версия на софтуера е инсталирана във всеки самолет поради забавяния в отчетността от страна на операторите.

Пътници на „Финеър“ (Finnair) съобщиха за забавяния на пистата заради допълнителни проверки. В рамките на 24 часа инженерите са пренасочили усилията си към конкретни самолети, а редица авиокомпании ревизираха оценките си за броя на засегнатите машини и времето за изпълнение на монтажа, което първоначално беше оценено от „Еърбъс“ на около три часа на самолет.

Ройтерс цитира източник от сектора, според когото броят на засегнатите самолети „значително е намалял“. Компанията не е публикувала допълнителни коментари след изявлението си от петък.

Поправката включва връщане към по-ранна версия на софтуера, използван за управление на ъгъла на носа. Процедурата представлява инсталиране през кабел чрез преносимо устройство, наречено „data loader“, което се съхранява в пилотската кабина, за да се избегнат рискове от кибератаки. Според източници поне една голяма авиокомпания се е забавила, тъй като не е разполагала с достатъчно устройства за обслужване на десетки самолети в кратък срок.

„ДжетБлу“ съобщи в неделя вечерта, че очаква да приключи обновяването на 137 от 150 засегнати самолета до понеделник и че ще отмени около 20 полета заради продължаващия процес.

Остават въпросителни около подгрупа по-стари самолети от семейството A320, които ще се нуждаят не само от преинсталиране на софтуера, но и от физическа подмяна на бордовия компютър. Според източници броят им е по-малък от първоначално оценяваните 1000 самолета.

Според представители на авиационната индустрия бързата и координирана реакция на отзоваването показва промяна в подхода на сектора след кризата с „Боинг 737 MAКС“ (Boeing 737 MAX), когато американският производител беше подложен на остра критика заради начина, по който се справи с фаталните катастрофи, причинени от грешка в софтуерния дизайн.

Това е първият случай оттогава, в който „Еърбъс“ е обект на толкова мащабен глобален контрол върху безопасността. Главният изпълнителен директор на компанията Гийом Фори публично се извини, като възприе по-прям тон на фона на сектор, който продължава да се сблъсква със съдебни дела и изключително внимателна публична комуникация. „Боинг“ заяви освен това, че ще бъде по-открита в реакциите си.

„Действа ли „Еърбъс“ с мисъл за кризата с Boeing MAX? Абсолютно – всяка компания в авиационния сектор го прави“, коментира Рон Торосян, председател на нюйоркската PR агенция „5 Дабълвю Пъблик Рилейшънс“ (5W Public Relations). По думите му репутационните щети, понесени от „Боинг“ заради колебливата и непрозрачна реакция след инцидентите, са показали на индустрията, че прозрачността е от ключово значение. „Еърбъс“ очевидно иска да покаже готовност да каже: „Можехме да се справим по-добре“. Това намира отклик у регулаторите, клиентите и пътниците“, допълва Торосян.

Източник: Бойчо Попов/БТА    
Еърбъс А320 Софтуерни промени Авиационна безопасност Отменени полети Слънчеви изригвания
