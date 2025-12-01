Свят

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене

Според Доналд Тръмп има добри шансове за споразумение между Киев и Москва

1 декември 2025, 07:39
Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)
Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина

Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина
Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението

Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението
Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос
Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас
Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

"Отнемат ни бъдещето": 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват след решението за ЕС
Нови видеа от протеста в

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи - твърди се, че полицай е провокирал демонстрантите

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него има добри шансове за споразумение между Украйна и Русия за прекратяване на войната, предадоха световните агенции.

"Мисля, че Русия би искала това да приключи и мисля, че Украйна, знам, че Украйна би искала това да приключи", заяви Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет.

Тръмп обаче предупреди, че корупционният скандал в Украйна не помага в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

"В Украйна има малка проблематична ситуация, която не е от помощ в преговорите", каза Тръмп.

Той визира това, че в Украйна се води голямо разследване за корупция в енергийния сектор. То доведе и до отстраняването от поста на Андрий Ермак, смятан за дясната ръка на президента на Украйна Володимир Зеленски. Ермак, който беше началник на канцеларията на Зеленски водеше досега преговорите със САЩ.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че преговорите с украинската делегация, които се проведоха в американския щат Флорида, са били продуктивни, но остава още много работа за вършене по постигането на споразумение за мир между Киев и Москва, предадоха световните агенции.

"Нещата са деликатни. Нещата са сложни. Има много променливи величини, има и друга страна, която трябва да бъде част от уравнението, а това ще продължи по-късно тази седмица, когато господин Уиткоф пътува до Москва. Макар че поддържаме контакт и с руската страна, ние имаме доста добра представа и за техните позиции", каза Рубио пред репортери. Споменавайки името на Уиткоф, той визира това, че специалният пратеник на Доналд Тръмп заминава в понеделник за Москва.

"Ние искаме да помогнем на Украйна да бъде безопасна завинаги, така че никога да не бъде изправена пред риска от друга инвазия. И което е също толкова важно. Ние искаме да помогне на украинците да влязат в една истинска ера на просперитет", заяви още Рубио. 

"Ние искаме украинците да излязат от тази война не само възстановили страната си, но да надградят нещата така, че да бъдат по-силни и по-проспериращи, отколкото са били".

Ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров нарече от своя страна преговорите "продуктивни и успешни".

Преговорите във Флорида се проведоха в момент, в който Киев е под силен военен и политически натиск и в момент, в който Володимир Зеленски уволни началника на канцеларията си Андрий Ермак в резултат на голямо разследване за корупция.

Срещата във Флорида между двете делегации трябваше да подготви и почвата за посещението на Уиткоф в Москва идната седмица.

В срещата във Флорида участваха и самият Уиткоф, както и Джаред Къшнър, зет на Доналд Тръмп.

Преди да бъдат направени изявленията на Рубио и Умеров относно хода на преговорите, източник ги определи пред Франс прес като не лесни.

"Процесът не е лесен, защото търсенето на формула и на решения продължава", заяви този източник, но добави, че става дума за конструктивни разговори и че всички искат конкретен резултат, за да има тема за последващи преговори между САЩ и Русия.

Според друг източник, говорил пред Франс прес, по време на срещата във Флорида американците са искали постигане на договорка с украинците по онези точки от плана за Украйна, представен от Вашингтон, по които досега нямаше консенсус. Формулировките в тези точки са сложни, особено по отношение на териториите, защото американците гледат на себе си изключително като на посредници, а не като на страна, подкрепяща Киев, коментира източникът.

Преговорите се базираха на промени в американския план за Украйна, договорени преди седмица по време на други преговори – този път, проведени в Женева между делегации на САЩ, Европа и Украйна.

Преди 10 дни САЩ представиха план в 28 точки за Украйна. Но планът си навлече критики, че е прекалено облагодетелства Москва. Той беше променен и трябва да бъде финализиран с одобрението на двете страни в конфликта и европейците, въпреки че Киев се опасява, че трябва да направи големи отстъпки.

В понеделник президентът на Украйна Володимир Зеленски ще бъде в Париж за среща с френския президент Еманюел Макрон. В неделя Зеленски проведе телефонни разговори с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Същевременно стана ясно, че Рубио няма да бъде на заседанието на министрите на външните работи на страните от НАТО през следващата седмица.

Докато се водеха преговорите руската армия продължи да напредва в източната част на Украйна. А атака с дронове уби най-малко един човек и рани най-малко 11 души в района на Киев.

Същевременно морски дронове бяха насочени срещу голям петролен терминал в руското пристанище Новоросийск. Този терминал позволява да се изнася петрол, доставян по един от най-големите петролопроводи в света, който потегля от петролните находища в Казахстан на брега на Каспийско море и прекосява Русия към Черно море. Властите на Казахстан обвиниха Украйна, че е в основата на атаката, отбелязва Франс прес.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
САЩ Украйна преговори Зеленски Тръмп Рубио
Последвайте ни
Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец

Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Почина финансистът Емил Хърсев

Почина финансистът Емил Хърсев

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хеликоптер се разби в Полша, двама са загинали

Хеликоптер се разби в Полша, двама са загинали

Свят Преди 28 минути

Инцидентър е станал близо до град Малава

<p>България стана световен шампион по естетическа групова гимнастика</p>

Националният ни отбор за жени стана световен шампион по естетическа групова гимнастика

Любопитно Преди 1 час

Разкрити са 4 полезни свойства на меда

Разкрити са 4 полезни свойства на меда

Любопитно Преди 1 час

Медът е познат на човечеството от хиляди години

В Германия всяко седмо дете е застрашено от бедност

В Германия всяко седмо дете е застрашено от бедност

Свят Преди 1 час

Това сочат данните на Федералната статистическа служба за 2024 година

С какво време започва новата седмица

С какво време започва новата седмица

България Преди 2 часа

Амосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

Свят Преди 9 часа

Тези изявления идват в момент на много голямо напрежение между Съединените щати и Венецуела

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Свят Преди 10 часа

Това заяви през АФП източник, близък до делегацията на Киев

,

Летището в столицата на Литва отново затвори заради балони

Свят Преди 11 часа

През октомври Литва затвори и двата гранични пункта на границата с Беларус в отговор на инцидентите с балони

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Свят Преди 11 часа

Палестинската официална информационна агенция Wafa ги описа като „международни активисти“

Папата призова ливанците да си останат в страната

Папата призова ливанците да си останат в страната

Свят Преди 12 часа

Папата призова засегнатия от множество кризи Ливан „да поеме по трудния път на помирението“, за да излекува „личните и колективните рани“

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

България Преди 12 часа

Това заяви в писмо председателят на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Любопитно Преди 13 часа

Българинът ще има още едно състезание до края на календарната година

,

Сняг заваля на прохода "Петрохан"

България Преди 13 часа

Движението не е затруднено, а пътят е добре почистен и проходим

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Свят Преди 14 часа

„Не става въпрос само за мирни споразумения. Става въпрос за създаване на път напред"

.

Какво да облечем за работа: 3 модни визии, които са лесни за повторение

Любопитно Преди 14 часа

Украинската певица Джамала се вдъхновява със стилни визии, които са идеални за офиса или срещите в града

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

България Преди 14 часа

Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева, на 28 ноември

Всичко от днес

От мрежата

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима след Никулден

sinoptik.bg
1

Защо наричаме 30 ноември Мечкинден

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 1 декември, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 декември, понеделник

Edna.bg

Важно решение за договора на звезда на ЦСКА

Gong.bg

Новият страхотен гол на Ето'о предизвика възторг в Камерун

Gong.bg

Тежка катастрофа блокира движението по Околовръстното шосе на София

Nova.bg

Шофиране по джанти: Мъж твърди, че е разбил колата си в огромна дупка на главен път

Nova.bg