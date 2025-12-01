Химическо оръжие от Първата световна война, използваха срещу протестиращи в Грузия

Г рузинските власти са използвали химическо оръжие от епохата на Първата световна война, за да потушат антиправителствените протести миналата година, показват събрани от BBC доказателства.

„Можеше да се усети как (водата) гори“, разказва един от протестиращите за водното оръдие, насочено към него и други по улиците на столицата Тбилиси. Той казва, че усещането не можело да бъде отмито веднага.

Демонстрантите, протестиращи срещу решението на грузинското правителство да замрази кандидатурата за членство в Европейския съюз, се оплакват и от други симптоми – задух, кашлица и повръщане, продължили седмици.

Световната редакция на BBC разговаря с експерти по химически оръжия, служители-информатори от специалната полиция и лекари, и стигна до заключението, че доказателствата сочат използването на агент, наричан от френската армия „камит“.

Грузинските власти определиха изводите на разследването като „абсурдни“ и заявиха, че полицията е действала законно в отговор на „незаконните действия на жестоки престъпници“.

Камит е използван от Франция срещу Германия през Първата световна война. Съществува малко документация за последващата му употреба, но се смята, че е бил изваден от употреба през 30-те години, поради опасения за продължителните му ефекти. Вместо него започва да се използва CS газ – често наричан „сълзотворен газ“.

Константине Чахунашвили е сред хората, събрали се пред парламента на Грузия в първата седмица на протестите, започнали на 28 ноември 2024 г. Демонстрантите били разгневени от съобщението на управляващата партия, че спира преговорите за присъединяване към ЕС. Целта за членство в ЕС е заложена в грузинската конституция.

Полицията в Грузия реагира с различни средства за контрол на тълпата, включително водни оръдия, спрей с лютив пипер и CS газ. Д-р Чахунашвили, педиатър, който също е бил напръскан с водни оръдия, казва, че кожата му се е чувствал все едно гори в продължение на дни и усещането не можело да бъде отмито. „Всъщност беше по-лошо, когато се опитвахме да го измием“, споделя той.

Той решил да провери дали и други са пострадали по същия начин. Чрез социалните мрежи призовал хората, подложени на мерки за разпръскване на тълпата през първата седмица на протестите, да попълнят анкета. Почти 350 души се отзовали, а близо половината казали, че са имали един или повече странични ефекти за повече от 30 дни.

Тези дълготрайни симптоми включвали главоболие, умора, кашлица, задух и повръщане. Проучването му вече е минало през научна оценка и е прието за публикуване в международното списание Toxicology Reports. Шестдесет и девет от участвалите в анкетата били прегледани от него и при тях били открити „значително по-висока честота на аномалии“ в електрическите сигнали на сърцето.

Докладът на д-р Чахунашвили повтаря заключенията на местни журналисти, лекари и организации за граждански права, че водните оръдия трябва да са били примесени с химикал. Те призовали правителството да разкрие кой е използваният агент, но министерството на вътрешните работи – отговорно за полицията – отказало.

Няколко високопоставени източници, свързани с Департамента за специални задачи – официалното име на специалната полиция – помогнали на BBC да установи вероятната идентичност на химикала. Бившият началник на въоръжението в отдела, Лаша Шергелашвили, смята, че това е същото вещество, което е бил помолен да тества за използване във водни оръдия през 2009 г.

Ефектите от продукта, разказва той, били несравними с всичко, което е изпитвал. Трудно му било да диша, след като стоял близо до мястото на пръскане, а той и 15–20 негови колеги не могли лесно да го отмият. „Забелязахме, че ефектът не отминава, както при обикновения сълзотворен газ. Дори след като измихме лицата си с вода и със специален разтвор от сода бикарбонат, пак не можехме да дишаме свободно.“

Шергелашвили казва, че след тестовете е препоръчал химикалът да не се използва. Но водните оръдия въпреки това били зареждани с него – поне до 2022 г., когато напуснал страната. Говорейки от новия си дом в Украйна, той разказва, че при гледане на кадри от протестите миналата година веднага заподозрял, че демонстрантите са изложени на същото вещество. Колеги, с които поддържал връзка и които все още работели в отдела, му потвърдили това, добавя той.

BBC разговаря и с друг бивш висш полицейски служител, който потвърдил, че веществото, зареждано във водните оръдия по време на мандата на Шергелашвили, е същото, използвано при протестите през ноември–декември 2024 г. Когато Шергелашвили е попитан дали продуктът може да е просто CS газ – който дразни очите, кожата и дихателната система, но само временно – той казва, че веществото изглеждало много по-силно.

„Не мога да дам пример или да го сравня с друго“, казва той, добавяйки, че е „може би 10 пъти“ по-силно от традиционните средства за контрол на тълпата.„Например, ако разлеете този химикал на земята, няма да можете да останете в тази зона два-три дни, дори ако я измиете с вода“. Той не знае името на веществото, което е бил помолен да тества.

BBC обаче успяла да получи копие от инвентарния списък на Департамента за специални задачи от декември 2019 г. Открили, че съдържа два неназовани химикала – „Химична течност UN1710“ и „Химичен прах UN3439“, със записани инструкции за смесването им. За да проверят автентичността, показали списъка на друг бивш високопоставен полицейски служител, който го потвърдил като достоверен и идентифицирал двата химикала като тези, вероятно добавяни към водните оръдия.

Следващата стъпка била да се разбере кои са те.

UN1710 лесно бил идентифициран като трихлоретилен (TCE) – разтворител, който помага други химикали да се разтварят във вода. Трябвало да се установи кой химикал той е разтварял. UN3439 бил по-труден за определяне, защото кодът покривал голям кръг от индустриални химикали, всички опасни. Единственият от тях, използван някога като средство за контрол на тълпа, е бромобензил цианид, известен като камит, разработен от Съюзниците през Първата световна война.

BBC поискала оценка от проф. Кристофър Холстеж, водещ експерт по токсикология и химически оръжия, дали доказателствата сочат камит като използвания агент. Според резултатите от проучването на д-р Чахунашвили, свидетелските показания, инвентара на полицията и разказите на Шергелашвили, проф. Холстеж вярва, че това е така.

„На база наличните доказателства… клиничните прояви, описани от засегнатите и други свидетели, съответстват на бромобензил цианид“. Той изключва възможността симптомите да се дължат на обичайни средства за контрол на тълпата като CS газ. „Продължителността на клиничните ефекти… не съответства на типичните агенти за разпръскване на тълпи като CS“, казва той.

„Не съм виждал камит да се използва в съвременното общество. Камитът е силно дразнещ и с дълготраен ефект“, добавя Холстеж. Той предполага, че може да е избран, защото действа като силен възпиращ фактор. „Той би държал хората далеч дълго време. Не биха могли да се деконтаминират. Трябва да отидат в болница. Би им се наложило да напуснат района. Ако това наистина е така, че химикалът е върнат в употреба, това е изключително опасно“.

Камит е използван за кратко в САЩ като средство за контрол на тълпата след Първата световна война, но е изоставен, след като били разработени по-безопасни алтернативи като CS газ. Според международното право полицията може да използва химикали като средства за контрол на тълпи само ако те са пропорционални и с краткотраен ефект.

Тъй като съществуват по-безопасни и по-конвенционални средства, остарял и по-мощен агент би могъл да бъде определен като химическо оръжие, според експерти по оръжия, цитирани от BBC.

Констатациите са обезпокоителни, заяви специалният докладчик на ООН по въпросите на изтезанията, Алис Едуардс. Тя вече е писала до грузинското правителство относно твърдения за полицейско насилие и изтезания по време на протестите.

Липсата на стриктна регулация за използването на химикали във водни оръдия е проблем, който тя би искала да бъде решен: „Това ме кара да разглеждам тази практика като експериментално оръжие. А населението никога не трябва да бъде подлагано на експерименти. Това категорично нарушава правата на човека“.

Тя подчертава, че ефектът на средствата за контрол на тълпата трябва да бъде временен, а описаните симптоми „надхвърлят допустимото“. Затова „всички тези случаи трябва да бъдат разследвани, включително в контекста на изтезания или друго жестоко отношение“.

Грузинските власти нарекоха откритията „крайно несериозни“ и „абсурдни“. Те заявиха, че органите на реда са действали „в рамките на закона и конституцията“ в отговор на „незаконните действия на жестоки престъпници“. Протестите на булевард „Руставели“ в Тбилиси са намалели по мащаб след увеличаване на глобите и наказанията, но не и по честота.

Почти всяка вечер през последната година демонстрантите искат оставката на правителството, което обвиняват в манипулиране на изборите, подкрепа на руски интереси и приемане на все по-драконовски закони срещу гражданското общество.

Управляващата партия „Грузинска мечта“ отрече, че правителството или почетният председател на партията Бидзина Иванишвили са проруски или работят за руски интереси. Те казват пред BBC, че законодателните промени през последната година обслужват „общественото благополучие“.