Сигнал за бомба в заведение блокира Прохода на Републиката

П одадоха сигнал за бомба в заведението към хижата, намиращо се на върха на Прохода на Републиката. Това съобщи за NOVA собственикът на обекта.
В моментът районът е отцепен. Спирането на паркинга в района е забранено.
