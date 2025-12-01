България

Сигнал за бомба в заведение блокира Прохода на Републиката

Районът е отцепен

1 декември 2025, 09:31
П одадоха сигнал за бомба в заведението към хижата, намиращо се на върха на Прохода на Републиката. Това съобщи за NOVA собственикът на обекта.

В моментът районът е отцепен. Спирането на паркинга в района е забранено.

Източник: nova.bg    
Преди 2 дни
Преди 2 дни
Преди 2 дни
Преди 2 дни

Любопитно Преди 17 минути

"Ето по планините са стъпките на благовестника, който възвестява мир!"

Свят Преди 19 минути

Изпълнението на американския мирен план за Газа е в застой

Свят Преди 36 минути

Протест в столицата на Грузия, Тбилиси

Свят Преди 40 минути

„Можеше да се усети как (водата) гори“, разказва един от протестиращите за водното оръдие, насочено към него и други по улиците на столицата Тбилиси

България Преди 1 час

Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента

Свят Преди 1 час

Срещата ще последва преговорите между украинската и американската делегации във Флорида.

Свят Преди 2 часа

Инцидентър е станал близо до град Малава

Свят Преди 2 часа

Според Доналд Тръмп има добри шансове за споразумение между Киев и Москва

Любопитно Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Нападателят все още не е арестуван и се издирва

Любопитно Преди 3 часа

Медът е познат на човечеството от хиляди години

Свят Преди 3 часа

Това сочат данните на Федералната статистическа служба за 2024 година

Любопитно Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Амосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца

Свят Преди 11 часа

Тези изявления идват в момент на много голямо напрежение между Съединените щати и Венецуела

Свят Преди 11 часа

Демонстрациите са срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС

