Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец (ВИДЕО)

Т ежка катастрофа е станала тази сутрин край Требич. По информация на СДВР в нея има загинал полицай. Движението в района е изключително затруднено.

Пътният инцидент е настъпил в 1:40 часа тази сутрин на Северната тангента. Тир със сръбска регистрация, управляван от 45-годишен шофьор, блъска пешеходец на 61 години, който вървял по пътното платно. При удара той загива на място. Тестовете за употреба на наркотични вещества и алкохол, направен на водача, са отрицателни, съобщава NOVA.

Изпратени на място са специализирани полицейски сили, за да се отцепи района и да се отбие движението. Около 4.20 часа обаче лек автомобил, управляван от 34-годишен мъж, движил се с изключително висока скорост, е блъснал патрулката. 42-годишен служител на МВР е загинал.

Шофьорът на колата е в болница с фрактури на ръката. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни.