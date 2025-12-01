Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Л егендата на българския футбол Любослав Пенев се намира от няколко дни в германска клиника и се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване, съобщи за БТА неговият приятел Ивайло Аспарухов, също бивш футболист. Пенев и Аспарухов доскоро бяха в една група за мачове на малки вратички, а често се събират да гледат и испанското футболно първенство.

Пенев е пристигнал в Германия преди няколко дни, състоянието му сега е доста притеснително. Физически е отслабнал и за момента не може да му се прилага химиотерапия.

„Ел Голеадор“, който има 62 мача и 15 гола за България, за последно работеше като треньор на Локомотив (Пловдив) през 2024-а година.

За Пенев това е втори проблем с раково заболяване след 1994-а година, когато проблем в тестисите му попречи да бъде на Световото първенство в САЩ, където „лъвовете“ постигнаха най-големия си успех – 4-о място, а класирането там стана с огромната заслуга и на нападателя на Валенсия тогава. Роденият през 1966-а година юноша на ЦСКА обаче не само пребори болестта, но и се върна на футболния терен, където постигна някои от най-значимите си успехи.

В публикация в Instagram бившият нападател на "Ювентус" Валери Божинов му пожела бързо оздравяване.