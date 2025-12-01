България

Бюджет 2026: Социалните партньори и властта уточняват новите параметри

Миналата седмица протести и недоволство на различни съсловия доведоха до решение той да бъде поставен на пауза

1 декември 2025, 07:03
Международна линия на градския транспорт ще свързва Русе с Гюргево

След акцията около „Исторически парк“: Арестите на обвинените по случая остават в сила

Желязков: Възможно е в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

Манол Пейков: Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина

Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

Снегът се завръща: Очаква ни студена неделя

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”

Т ази седмица се очаква управляващите да направят опит да рестартират бюджетната процедура и да продължат с приемането на план-сметките за 2026 година. Миналата седмица протести и недоволство на различни съсловия доведоха до решение бюджетът да бъде поставен на пауза.

Последваха две срещи между управляващите с работодатели и синдикати, на които се постигна съгласие за търсене на "златното сечение" по думите на премиера Росен Желязков, предаде NOVA.

Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник

Очаква се на 2 декември, когато ще има още една среща във формат "четиристранка" да бъдат обявени официално новите параметри, по които е постигнато съгласие. След това в Бюджетната комисия на парламента ще бъде внесен доклад, който да позволи преразглеждането на второ четене на план-сметките на НЗОК и ДОО и нови поправки по централния бюджет на държавата. 

Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Почина финансистът Емил Хърсев

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

10 златни правила за щастливо и здраво куче

<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Хеликоптер се разби в Полша, двама са загинали

Свят Преди 27 минути

Инцидентър е станал близо до град Малава

<p>България стана световен шампион по естетическа групова гимнастика</p>

Любопитно Преди 1 час

1 декември: Сватбата, която променя историята на Второто българско царство

Любопитно Преди 1 час

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

Свят Преди 9 часа

Тези изявления идват в момент на много голямо напрежение между Съединените щати и Венецуела

Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Демонстрациите са срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Свят Преди 10 часа

Това заяви през АФП източник, близък до делегацията на Киев

Летището в столицата на Литва отново затвори заради балони

През октомври Литва затвори и двата гранични пункта на границата с Беларус в отговор на инцидентите с балони

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Свят Преди 11 часа

Палестинската официална информационна агенция Wafa ги описа като „международни активисти“

Папата призова ливанците да си останат в страната

Свят Преди 12 часа

Папата призова засегнатия от множество кризи Ливан „да поеме по трудния път на помирението“, за да излекува „личните и колективните рани“

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

България Преди 12 часа

Това заяви в писмо председателят на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Любопитно Преди 13 часа

Българинът ще има още едно състезание до края на календарната година

Сняг заваля на прохода "Петрохан"

Движението не е затруднено, а пътят е добре почистен и проходим

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Свят Преди 14 часа

„Не става въпрос само за мирни споразумения. Става въпрос за създаване на път напред"

Какво да облечем за работа: 3 модни визии, които са лесни за повторение

Украинската певица Джамала се вдъхновява със стилни визии, които са идеални за офиса или срещите в града

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

България Преди 14 часа

Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева, на 28 ноември

Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина

Участниците недоволстваха и от въоръжаването в Европа

