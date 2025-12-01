Започва продажбата на стартови пакети евромонети

О т днес БНБ, пощенските клонове, както и клоновете на всички банки в страната започват продажбата на стартови пакети евромонети.

Комплектите с евромонети могат да си купят както физически, така и юридически лица.

Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента.

Те имат в състава си всички номинали - например - 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро.

Евромонетите няма да могат да се ползват в обръщение преди 1 януари догодина.