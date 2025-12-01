България

Започва продажбата на стартови пакети евромонети

Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента

1 декември 2025, 09:05
Започва продажбата на стартови пакети евромонети
Източник: iStock

О т днес БНБ, пощенските клонове, както и клоновете на всички банки в страната започват продажбата на стартови пакети евромонети.

Комплектите с евромонети могат да си купят както физически, така и юридически лица.

След влизане в еврозоната: Банкоматите ще пускат само евро

Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента.

БНБ пусна две нови монети, опашки от желаещи

Те имат в състава си всички номинали - например - 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро.

Евромонетите няма да могат да се ползват в обръщение преди 1 януари догодина.

Източник: БГНЕС    
Стартови пакети евромонети Евромонети БНБ Продажба Въвеждане на еврото Банки Пощенски клонове Българско евро Валута Еврозона
