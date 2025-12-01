Свят

Нова непреодолима бариера разделя Газа на две части?

1 декември 2025, 09:47
Нова непреодолима бариера разделя Газа на две части?
И зпълнението на американския мирен план за Газа е в застой. Това засилва опасенията, че временното решение ще се превърне в трайно състояние, което в дългосрочен план ще раздели крайбрежната ивица на две части, съобщи Deutsche Welle.

По протежението на т.нар. "жълта линия” в ивицата Газа- зоната, до която израелските сили се изтеглиха след влизането в сила на примирието миналия месец - продължават престрелките. Тази граница разделя анклава на две, а седем седмици след обявяването на примирието , то изглежда все по-крехко.

"Това не е примирие”, казва пред АРД Мохамед Хануар, който живее сред руините на някогашния си дом. "Живеем близо до жълтата линия, на около 500 метра. Непрестанно има експлозии - всеки ден, почти ежеминутно. Непрестанно върху нас падат отломки”.

Армията на Израел съобщава, че позициите им непрестанно са атакувани и терористи навлизат в забранените зони, опитват се да излязат от скривалища в тунели или да приближат към границата. "Не са се променили. Хамас се опитва да запази властта си в Газа и се разхожда свободно по улиците”, казва говорителят на израелската армия Надав Шошани.

Хамас не иска да се разоръжи

Това вероятно е най-голямото препятствие пред изпълнението на плана за мир в Газа, изготвен от американския президент Доналд Тръмп . И двете страни заявиха ясно, че има точки от споразумението, които не приемат, пише АРД. Например 20-точковият план на Тръмп изисква от Хамас да се разоръжи и да не играе никаква политическа роля, като същото важи и за други терористични групировки.

Говорителят на Хамас Хазем Касем обаче наскоро отново заяви, че групировката няма никакво намерение да изчезне . "Въпросът с разоръжаването зависи от това ние да постигнем вътрешно споразумение и от това да има реален политически процес, който да доведе до независима палестинска държава със столица Йерусалим”, заяви Касем. "Това няма общо с израелските искания, които включват разоръжаване и други неща”. От перспективата на терористичната групировка в този смисъл няма вариант те да се предадат и да сложат оръжие, за да се стигне до международната стабилизационна военна единица, която да бъде разположена в ивицата Газа.

Нетаняху не е готов на никакви отстъпки

Израелското правителство от своя страна официално потвърждава, че се съгласява с плана на Тръмп . Но всъщност също се съпротивлява на части от него. Според този план в бъдещето се изгражда ясен път към признаване на държавата Палестина.

По този въпрос израелският премиер Бенямин Нетаняху изглежда категоричен, че няма да прави никакви отстъпки, пише АРД. "Продължаваме ясно да отричаме съществуването на палестинска държава на запад от река Йордан. Нищо не се е променило в тази позиция”, настоява Нетаняху. "Десетилетия съм се противопоставял на това, въпреки натискът отвън и отвътре. Така че нямам нужда никой да ми дава съвети и да ми изнася лекции по този въпрос”.

Жълтата линия - непреодолима бариера

Според плана на Тръмп израелската армия трябва постепенно да се изтегли от ивицата Газа, щом всички заложници бъдат върнати. Израел не трябва да окупира никаква територия от анклава, се казва още в мирното споразумение. Всъщност обаче жълтата линия постепенно се превръща в граница, която е непреодолима.

Това може да доведе до онова, което наблюдаваме на Западния бряг , където едно временно решение се превърна в постоянно, отбелязва АРД. Според политолога Уди Зомер от Университета в Тел Авив това е целта на Хамас. Ако временното решение се превърне в постоянно, това ще е от полза за Хамас, защото означава, че те могат да оцелеят. "Фактът, че ситуацията продължава да е такава, означава, че другите сили в региона се колебаят дали да се намесят”.

В същото време Израел няма друг избор, защото трябва да защитава гражданите и хората си, казва Зомер. "В края на краищата това може да означава, че планът на Тръмп няма да се изпълни”, добавя политологът. Втората фаза на мирното споразумение вече се бави значително. Връщането на всички заложници също трябваше да отнеме само три дни, а продължава вече месеци.

 

 

Източник:  Deutsche Welle    
