Мъж се вряза в пешеходци в Токио, уби човек

М ъж, шофиращ откраднат автомобил, помете 11 души в Токио днес. Възрастен мъж загина, а жена е тежко ранена, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на японски медии.

Шофьорът, на 37 г., е арестуван, след като първоначално успял да избяга.

At least one dead and 10 injured as car ploughs into crowd and 'driver flees'https://t.co/qoyvQ2w4UU pic.twitter.com/oHmUiYkFQs — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 24, 2025

Новинарската агенция Киодо съобщи, че мъж на около 80 години е загинал, а жена на около 20 години е в тежко състояние и е в безсъзнание.

Арестуваният заявил пред полицаите, че е дошъл да убива непознати хора

Още девет души са ранени.

Според полицията автомобилът навлязъл в кръстовище на червен светофар, завил към тротоара, където блъснал хората, след което отново се върнал на пътя, преди да спре.