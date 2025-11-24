Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

П редседателят на Европейския съвет Антонио Коща е разговарял днес с президента на Украйна Володимир Зеленски преди специалната среща на лидерите на ЕС в Луанда, посветена на Украйна и мирния план, предадоха Укринформ и ДПА, позовавайки се на съобщение в платформата “Екс”.

"Говорих с президента Володимир Зеленски преди неформалната среща на лидерите на ЕС тази сутрин по въпроса за постигане на мир в Украйна, за да чуя неговата оценка за ситуацията", съобщи Коща. Според председателя на ЕС, единна и координирана позиция на съюза е от съществено значение за осигуряване на успешен резултат от мирните преговори - както за Украйна, така и за Европа.

Коща по-рано заяви, че е поканил лидерите на всички 27 държави членки на ЕС на специална среща по въпросите на Украйна днес в Луанда, столицата на Ангола, като тя ще се проведе в рамките на срещата на върха между ЕС и Африканския съюз.

"От голямо значение е, че Украйна участва на едно ниво със съюза в разработването на съвместната позиция на ЕС. Ние ценим това уважение", написа Зеленски в "Екс". Украинският президент каза още, че е информирал Коща за преговорите в Женева и основните приоритети. "Продължаваме да работим добросъвестно за постигане на мир в Европа", каза още президентът.

Миналата седмица администрацията на САЩ представи на Киев 28-точков план за прекратяване на войната в Украйна. Планът се основава предимно на руските позиции, което предизвика критики от страна на европейските съюзници на Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц е сред лидерите, които са се присъединили на живо към срещата в Луанда, докато други, които не са успели да се включат, са били поканени да се включат в разговорите чрез видео връзка.

В събота френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър по време на телефонен разговор обсъдиха плана на САЩ за Украйна в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург.

Вчера американски и украински представители се срещнаха в Женева, за да обсъдят мирното предложение, предложено от администрацията на Доналд Тръмп. След преговорите между делегациите, Украйна и САЩ в публикувано съвместно изявление съобщиха за „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир.