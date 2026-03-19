Конспиративните теории, които ще ви оставят безмълвни

Н езависимо дали вярвате в конспиративни теории или ги смятате за пълни измислици, през последните години тяхната популярност расте с впечатляващи темпове. Най-вероятно сте попадали на публикации в социалните мрежи, свързани с някои от тях – например, че Земята е плоска, а Луната е холограма или е куха, като във вътрешността ѝ се спотайва напълно непознат за нас свят. Има хора, според които атентатите от 11 септември 2001 г. са организирани от САЩ, докато други са напълно убедени, че във ваксините има микрочипове, позволяващи да бъде следено всяко наше действие. В следващите редове може да се запознаете с още няколко подобни теории, появили се сравнително наскоро. Те звучат, меко казано, абсурдно, но това не променя факта, че броят на поддръжниците им непрекъснато се увеличава.

Black hole continues to belch years after chewing up a star https://t.co/0qr9pbs63c https://t.co/0qr9pbs63c — Reuters (@Reuters) February 5, 2026

Проектът „Котва“

Фактът, че НАСА е в центъра на всевъзможни конспиративни теории, едва ли е особено изненадващ. Някои смятат, че американската правителствена агенция е фалшифицирала кацането на Луната през 1969 г., а според други тя крие извънземни технологии на борда на Международната космическа станция. През последните месеци, обаче, едно друго твърдение се радва на все по-голяма популярност. То гласи, че НАСА работи по т.нар. проект „Котва“, целта на който е Земята да загуби своята гравитация за седем секунди. Предполага се, че това предстои да се случи на 12 август тази година. Именно тогава, смятат поддръжниците на теорията, има голяма вероятност гравитационните вълни от две черни дупки да се пресекат по такъв начин, който ще доведе до „изключване“ на земното притегляне. В резултат, всичко ще се издигне във въздуха за седем секунди, преди отново да падне обратно на земята. Това, разбира се, е пълна измислица. Гравитацията няма как просто да изчезне, а образуваните от черни дупки вълни не могат да причинят подобни апокалиптични събития. В интерес на истината, на 12 август ще има друго (и напълно реално) астрономическо явление, което се очаква с голям интерес – слънчево затъмнение, което ще може да бъде наблюдавано от територията на Европа.

Изчезналата Тартария

Тартария (или Татария) е географски термин, с който се описват обширните области, простиращи се от Каспийско море до Тихия океан и от Централен Сибир до Тибет. Той се споменава основно в текстове, написани в периода XVIII – XIX в. Според привържениците на конспиративните теории, обаче, зад това име всъщност се крие могъща цивилизация, за която днес не се знае почти нищо. Те твърдят, че Тартария не просто е била внушителна империя, обхващаща части от Централна и Северна Азия, но и нейни жители са построили сгради по цял свят, включително в градове като Санкт Петербург, Чикаго и Ню Йорк. Природни катаклизми, обаче, довели до нейния крах, а впоследствие тя била заличена от всички исторически документи. В някои стари карти, обаче, името Тартария все още присъства. Според теорията, хора от тази изчезнала цивилизация са взели участие в Световното изложение в Чикаго, състояло се през 1893 г. Тогава те представили машини, които били изключително сложни и нямало как да бъдат създадени с наличните по това време технологии. Някои дори смятат, че голяма част от тартарските сгради били умишлено разрушени, за да се прикрият всички доказателства за тази велика империя. Историците на свой ред са единодушни, че Тартария не е нищо повече от географски термин, който вече не се използва и няма никакви сведения за държава, носеща това име.

Жив ли е Елвис Пресли?

Една от най-популярните конспиративни теории, създавана някога, гласи, че легендарният певец и актьор Елвис Пресли не е починал през 1977 г. Според нейните поддръжници, Кралят на рокендрола е инсценирал собствената си смърт, тъй като се уморил от славата и е искал да заживее спокойно, далеч от светлините на прожекторите (други пък смятат, че той имал сериозни проблеми с мафията). Някои твърдят, че негов дом станало ранчо в Монтана. Други предполагат, че бившата му съпруга Присила Пресли го посещавала редовно и именно той я убедил да превърне имението „Грейсленд“ в музей. През последните няколко месеца една друга теория се превърна в своеобразна интернет сензация. Хиляди потребители на социалните мрежи „Екс“ и „Фейсбук“ започнаха да споделят клипове на пастора от Арканзас Боб Джойс, твърдейки, че той всъщност е Елвис Пресли. Доказателствата, според тях, са многобройни – включително приликите във външния вид, както и певческите умения на Джойс, които напомнят за тези на Краля на рокендрола. Самият пастор, разбира се, отхвърля въпросните твърдения, допълвайки, че е голям почитател на Елвис, но няма нищо общо с него. Думите му, обаче, по никакъв начин не разколебават привържениците на конспиративната теория, като до ден днешен продължават да се разпространяват видеа, на които Джойс уж разкрива истинската си самоличност.

Истината за динозаврите

Има всевъзможни конспиративни теории, свързани с динозаврите. Някои твърдят, че тези животни никога не са съществували. Други са убедени, че те са се появили в резултат на генетичен експеримент, извършен от представители на извънземна цивилизация. Трета теория пък гласи, че динозаврите всъщност са свръхестествени същества, създадени от нефилимите – раса от великани, за която се споменава в Стария завет. Според повечето изследователи на Библията, те са деца на паднали ангели и човешки жени и по тази причина притежавали магически способности. Някои привърженици на конспиративните теории не просто смятат, че нефилимите са съществували, но и че именно те вдъхнали живот на динозаврите преди хиляди години, допълвайки, че въпросните животни са изчезнали в резултат на всемирния потоп, описан в Стария завет. Според тази интерпретация, всеизвестният Тиранозавър рекс всъщност не е праисторически хищник, а…демон. Както теолозите, така и палеонтолозите категорично отхвърлят всички подобни твърдения. Вкаменелости от динозаври са открити по цял свят, а проведените изследвания показват по безспорен начин, че тези впечатляващи създания са обитавали нашата планета милиони години преди появата на човека.

