Обрат във времето: От 17° в четвъртък до летни температури и бури в събота

П рез нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България – предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София – около 5°.

В четвъртък преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 18°. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

В планините облачността ще е разкъсана, след обяд – предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и на места в Беласица, Огражден, Родопите, Сакар и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, но през деня за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – често значителна и на много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 16°-18°. Температурата на морската вода е 13°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 6 мин. и залязва в 20 ч. и 41 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 35 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 17 мин. и залязва в 18 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: четири дни преди новолуние.

В петък и събота ще има и слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, възможни са и градушки. С южен вятър ще се затопли и през втория ден в повечето места температурите ще бъдат: минималните от 7° до 12°, максималните – между 21° и 26°.