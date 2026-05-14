Премиерът Румен Радев на среща с бизнеса, синдикатите и регулаторите за овладяване на цените

14 май 2026, 07:37
Промените в съдебната система влизат на първо четене в НС
Парламентът гласува промените в Закона за защита на потребителите
Обрат във времето: От 17° в четвъртък до летни температури и бури в събота
Военен загина при тежка катастрофа край Карлово
Шофьор кара в насрещното на автомагистрала „Тракия”
Ситуацията е кризисна, търсят начин да стартират пръскането срещу комари край Дунав
Вятър със скорост 86 км/ч нанесе щети в Русе

П о инициатива на министър-председателя Румен Радев в четвъртък в Министерския съвет ще се проведе среща с участието на министри, представители на регулаторни и контролни органи, работодателски и синдикални организации, както и браншови представители от секторите „Земеделие“ и „Храни“.

Основен акцент в дискусията ще бъдат мерките за овладяване на ръста на цените, повишаване на прозрачността при ценообразуването и противодействието на нелоялните търговски практики.

В рамките на дискусията ще бъдат разгледани възможностите за по-ефективен контрол върху цените на основни стоки, както и мерки за защита на българските производители и гарантиране качеството на храните на пазара. Очаква се акцент да бъде поставен и върху засилването на контрола срещу практики, които нарушават конкуренцията и поставят в неравностойно положение производителите и потребителите.

В срещата ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни институции, както и представители на национално представителните организации на работодателите и синдикатите.

Поканени са и браншови организации от секторите „Земеделие“ и „Храни“, които ще представят своите позиции и предложения за справяне с натиска върху цените и проблемите по веригата на доставки.

От правителството посочват, че широкият формат на дискусията има за цел да бъдат набелязани конкретни последващи действия и устойчиви решения по темата.

Срещата е част от по-широкия подход на кабинета за изработване на механизми, насочени към стабилизиране на пазара, защита на потребителите и създаване на по-добри условия за българските производители.

Темата за цените и хранителния сектор остава сред водещите обществени и икономически въпроси през последните месеци, на фона на поскъпването на редица основни продукти и засилените обществени очаквания за по-активна намеса от страна на държавата.

Източник: БГНЕС    
