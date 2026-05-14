Промените в съдебната система влизат на първо четене в НС

14 май 2026, 07:08
Н ародното събрание ще разгледа на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, внесени от „Прогресивна България“, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Основната цел на предложенията е

да бъдат въведени по-строги правила при избора на членове на съдебните органи и да се ограничат правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС), когато мандатът му е изтекъл.

Промените идват на фона на продължаващите политически и обществени спорове за необходимостта от по-дълбока съдебна реформа и гарантиране на независимостта на съдебната система. Според вносителите настоящата уредба позволява органи с изтекъл мандат да продължават да взимат важни кадрови решения, което създава риск от липса на легитимност и прекомерна концентрация на влияние.

Една от основните идеи в законопроекта на „Прогресивна България“ е

ВСС с изтекъл мандат да може да упражнява кадровите си правомощия само по изключение и при доказана необходимост, свързана с нормалното функциониране на съдебната система. Така се цели ограничаване на практиката органът да назначава или освобождава магистрати в период, в който вече няма пълен демократичен и институционален мандат.

Сред предложените промени са и нови критерии за подбор на членове на органите на съдебната власт.

Идеята е да се въведат по-ясни механизми за професионална оценка, прозрачност и публичност при избора, както и по-високи изисквания към кандидатите.

Управляващото мнозинство предлага и мерки срещу концентрацията на влияние в съдебната система.

Предвижда се лица, заемали висши ръководни длъжности в съдебната власт, да не могат непосредствено след това да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Според вносителите това ще намали риска от зависимости и ще ограничи възможността за изграждане на трайни кадрови мрежи във властта.

Очаква се предложенията да предизвикат сериозен дебат в пленарната зала, тъй като темата за реформата в съдебната система остава една от най-чувствителните в българската политика. Част от опозицията вече изрази резерви, че някои от текстовете могат да доведат до блокиране на кадровите процедури в системата, докато вносителите настояват, че промените са необходими за възстановяване на общественото доверие в правосъдието.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
