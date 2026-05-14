Парламентът гласува промените в Закона за защита на потребителите

П арламентът ще обсъди на първо четене законопроект за изменение на Закона за защита на потребителите, внесен от депутати от „Прогресивна България“. Това предвижда програмата за днешното пленарно заседание.

Законопроектът на практика прехвърля някои текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок.

Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано.

Редът и начинът за извършване на преценката от Комисията за защита на потребителите дали цените са обосновано повишени, както и сравним преходен период ще бъдат определени с методика, която следва да бъде приета от Министерския съвет в срок до три месеца.

Предвидено е и задължение търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за преходната година над 5 112 919 евро, ежедневно да публикуват и предоставят ценова информация в машинно четим формат.

Законопроектът завишава двойно глобите за необосновано повишаване на цените, като за виновни лица санкцията е в размер от 1000 до 10 000 евро, а имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица е от 5000 евро до 100 000 евро.

Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август 2026 г. и да се прилагат до 9 август 2027 година.