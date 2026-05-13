Нетаняху е провел тайна среща с президента на ОАЕ

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху е провел „тайна“ среща с президента на Обединените арабски емирства по време на войната с Иран, съобщи кабинетът му.

„По време на операция „Лъвски рев“ министър-председателят Бенямин Нетаняху направи тайно посещение в Обединените арабски емирства, където се срещна с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян“, се казва в изявлението.

Съобщението идва ден след като посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби заяви, че Израел е изпратил в ОАЕ системи за противовъздушна отбрана „Железен купол“ и персонал за обслужването им по време на войната с Иран.

Екипът на Нетаняху не потвърди пряко думите на Хъкаби, но посочи, че посещението е „исторически пробив в отношенията между Израел и Обединените арабски емирства“.

Иран е атакувал ОАЕ повече от всяка друга държава по време на войната, предизвикана от американско-израелските удари срещу Ислямската република в края на февруари.

Въпреки примирието, което влезе в сила миналия месец, ОАЕ оттогава съобщиха за няколко ракетни и дронови атаки от Иран.

Богатите на петрол Обединени арабски емирства са ключов съюзник на САЩ в региона и са сред арабските държави, установили официални отношения с Израел след подписването на Авраамовите споразумения по време на първия мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп през 2020 г.