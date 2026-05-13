Путин смени губернаторите на две области до Украйна

Р уският президент Владимир Путин смени губернаторите на две области, граничещи с Украйна и подложени на ответни украински атаки - Брянска и Белгородска, съобщи Кремъл.

Кой е новият губернатор на Курска област

Досегашните губернатори Александър Богомаз и Вячеслав Гладков ръководеха регионите през цялото време на руската офанзива срещу Украйна.

Извънредно положение в руската Белгородска област

Путин назначи армейския генерал Александър Шуваев, участвал във войната в Украйна, за временно изпълняващ длъжността губернатор на Белгородска област. За временен ръководител на съседната Брянска област е назначен Егор Ковалчук.