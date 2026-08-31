Иран отвърна на удара: Дронове атакуваха база с американски военни в ОАЕ

Н апрежението между Иран и САЩ рязко се засили, след като Техеран обяви, че е нанесъл удари с дронове по военна база в Обединените арабски емирства, в която са разположени американски военнослужещи и хеликоптери. Иранската армия заяви, че атаката е отговор на американските удари по цели в Ислямската република, предадоха "Франс прес" и "Ройтерс".

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е взел на прицел зони в базата „Ал Минхад“ в ОАЕ. Според иранската страна атаката е била извършена с десетки щурмови дронове.

Малко след това Обединените арабски емирства заявиха, че противовъздушната им отбрана е прехванала дрон, идващ откъм Иран. По информация на световните агенции той е бил засечен над териториалните води на страната.

Към момента няма независимо потвърждение за мащаба на иранската атака или за нанесени щети и пострадали в базата.

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Иран: Ударихме и американски бази в Йордания

Иранската армия съобщи и за удари по американски военни бази в Йордания.

Според Техеран тези бази са били използвани от американските сили за извършване на атаки срещу иранския остров Ларак, при които са загинали ирански военнослужещи и цивилни.

Твърденията идват след като американската армия обяви, че е нанесла удари по цели на остров Ларак. Вашингтон заяви, че операцията е била насочена срещу ирански сили, за които се твърди, че са се подготвяли да изстрелят ракети, снабдени с морски мини, в Ормузкия проток.

Това е първата обявена размяна на удари между САЩ и Иран от около месец, отбелязва "Франс прес".

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

Иран заплашва с нови ответни действия

Иранското външно министерство осъди американските удари по Ларак и заяви, че Техеран е упражнил правото си на легитимна самоотбрана.

„Техеран осъжда твърдо американската военна агресия срещу остров Ларак“, се посочва в изявление на ведомството.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че Иран ще отговори „решително“ на всяка бъдеща военна агресия. От Техеран заявиха още, че САЩ и държавите, които подкрепят действията им, ще носят „пълната отговорност“ за всяка последваща ескалация.

Развитието поражда опасения, че конфликтът може да се разпространи извън територията на Иран и Израел и да засегне американските военни съоръжения и съюзниците на Вашингтон в Персийския залив.

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Твърдение за пожар на супертанкер в Ормузкия проток

На фона на напрежението Корпусът на гвардейците съобщи и за пожар на супертанкер в Ормузкия проток.

Според иранската агенция ИРНА корабът се е опитал да премине по маршрут, който Техеран определя като незаконен, и се е ударил в две морски мини. След сблъсъка на борда е избухнал голям пожар.

Информацията за инцидента не е независимо потвърдена.

Нови удари и ответни атаки между САЩ и Иран

Ормузкият проток е от ключово значение за световните енергийни доставки, тъй като през него преминава значителна част от изнасяния от Персийския залив петрол. Всеки сериозен инцидент или ограничаване на корабоплаването в района може да има отражение върху международните енергийни пазари.

Серията от взаимни обвинения и военни действия идва в момент на повишено напрежение в региона и поставя под въпрос възможността за бързо връщане към дипломатическия диалог между Вашингтон и Техеран.