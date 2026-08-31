Огромен остров се откъсна в Канада - после мистериозно изчезна

Масивен плаващ остров с площ около 9800 кв. м се е откъснал от брега на водохранилището Уилистън в Британска Колумбия, достигнал е открити води, а по-късно е изчезнал от сателитните изображения.

Според B.C. Hydro островът вероятно се е формирал постепенно от натрупани и разложили се дървета, върху които е израснала растителност; рязкото покачване на водното ниво и силните ветрове вероятно са го откъснали и преместили.

Плаващите земни маси могат да бъдат опасни за лодки, преливници и водноелектрически съоръжения, затова районът продължава да се наблюдава; местни жители съобщават и за необичайно голямо количество плаващи дървета тази година.

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Масивен, покрит с растителност остров с площ приблизително колкото две игрища за американски футбол се е откъснал в северната част на Британска Колумбия и е отплавал в открити води, преди да изчезне от сателитните изображения, съобщиха представители на местната електрическа компания.

Внезапното придвижване на земната маса с площ около 9800 квадратни метра във водохранилището Уилистън, образувано зад язовира W.A.C. Bennett през 1968 г., създаде нови опасности за плавателните съдове и привлече внимание към начина, по който B.C. Hydro следи плаващите отпадъци в едно от най-големите изкуствени езера в света. Това лято водохранилището достигна най-високото си ниво от 14 години.

Сателитни изображения са потвърдили наличието на острова на 21 юли. Тогава той е бил с размери приблизително 70 на 140 метра, съобщи B.C. Hydro.

„Най-новите сателитни изображения отпреди две седмици не показват никакви следи от плаващия остров. Планираме да получим още няколко изображения, за да сме сигурни, но настоящата ни оценка е, че островът не представлява опасност за работата ни“, заяви пред Newsweek говорителят на B.C. Hydro Боб Гамър. По думите му островът може да е попаднал в защитен залив.

Гамър добави: „Откакто преди няколко седмици бяха публикувани първоначалните снимки и видеозаписи, няма други очевидци, които да са съобщавали, че са го видели“.

An island mysteriously appeared and then vanished on Canada’s Williston Lake



It appeared on July 21, and then by August 5 was not on satellite data pic.twitter.com/QjJRmmc7BL — Interesting AF (@interesting_aIl) August 30, 2026

Как се е откъснал островът с площ 9800 квадратни метра?

Водохранилището Уилистън, седмият по големина язовирен водоем в света, за първи път от повече от десетилетие е достигнало пълния си капацитет. Това се случи след обилните зимни снеговалежи и продължителните летни дъждове. Големият приток на вода е принудил B.C. Hydro да отвори преливниците през юни и юли.

Според представители на компанията островът вероятно се е формирал в продължение на години, когато натрупаните по брега плаващи дървета са се разлагали и са образували достатъчно стабилна основа, върху която е започнала да расте растителност.

Когато нивото на водата се е повишило рязко, тази естествена платформа в крайна сметка се е откъснала от брега. Гамър отбелязва, че покачването на водата и силните ветрове могат лесно да изтласкат подобна маса в откритите води и също толкова лесно да я скрият в отдалечен залив.

Това явление не е уникално за Канада. По света острови се разпадат, ерозират или изчезват напълно, тъй като екстремните явления, свързани с климатичните промени, се засилват.

В малката островна държава Тувалу морското равнище се е покачило с близо 15 сантиметра за 30 години, а до 2050 г. голяма част от територията на страната ще се намира под нивото на прилива. Посланикът на Палау предупреждава, че много от 500-те острова на страната, особено ниско разположените атоли, могат да се окажат под вода в рамките на 50 години.

Случаят с водохранилището Уилистън е местен пример за глобална тенденция: земни маси стават нестабилни при покачване на водните нива, засилване на бурите и ерозия на бреговете.

'According to estimates, it's bigger than the size of a Canadian football field and nearly the size of two NFL fields' https://t.co/zhFI83WOeu pic.twitter.com/AxulAa7qtW — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 30, 2026

Често ли се срещат плаващи острови и какво прави този различен?

Плаващите острови не са непознато явление, особено в язовирни езера. В Уисконсин например торфени блата са се откъсвали и са ставали плаващи острови в езерото Чипева. Един от тях е толкова голям, че всяка година трябва да бъде избутван с лодка, за да не се блъсне в мост.

В езерото Виктория в Африка изследователи проучват влиянието на плаващите острови върху транспорта и риболова в трите държави, които имат излаз на езерото.

В глобален мащаб изчезването на острови става все по-често явление, тъй като климатичните промени ускоряват ерозията, заливането на сушата и екстремните метеорологични явления.

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Какви рискове представляват плаващите острови?

Плаващите острови могат да бъдат не просто любопитна природна гледка, а реална опасност. Движеща се маса от дървета, почва и растителност може да повреди лодки, да запуши преливници или да попречи на работата на водноелектрическите съоръжения, ако достигне критична инфраструктура.

Засега B.C. Hydro не очаква въздействие върху работата на съоръженията, но компанията продължава да следи ситуацията.

Местни жители съобщават, че тази година във водоема има повече плаващи отпадъци, което прави плаването по-опасно.

„Някои от тях са цели дървета и могат да нанесат сериозни щети на лодката ви“, заяви местният жител Роки Ейвъри пред CBC. „Трябва да сте изключително внимателни“, добави той.

Подобни природни явления създават проблеми и на други места по света. Ямайка например продължава да се възстановява от урагана Мелиса, чиито ветрове със скорост до 185 мили в час нанесоха тежки щети на инфраструктурата и принудиха множество хора да напуснат домовете си.