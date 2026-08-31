България

Мъж е с опасност за живота след катастрофа на пътя София - Варна

Два автомобила са се ударили край Стражица, причините за инцидента се изясняват

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 09:42
Мъж е с опасност за живота след катастрофа на пътя София - Варна
Източник: БТА

85-годишен мъж е с опасност за живота след катастрофа между два автомобила на главния път София - Варна в района на Стражица. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал в неделя около 11:00 часа в района на разклона за село Кесарево.

По първоначална информация са се ударили два леки автомобила. При сблъсъка е пострадал водачът на единия автомобил – 85-годишен мъж от Стражица.

Той е транспортиран и настанен за лечение във великотърновска болница. Състоянието му е тежко и е с опасност за живота.

Другият водач е бил тестван на място за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. От двамата шофьори са взети и кръвни проби за изследване.

Причините и обстоятелствата около катастрофата все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова    
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