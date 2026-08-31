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Руската шпионска мрежа насочва вниманието си към британски компании, произвеждащи оръжия за Украйна

Лондон предупреждава отбранителната индустрия за засилена руска разузнавателна активност, кибератаки и саботаж

31 август 2026, 11:31
Илюстративна снимка на шпионин
Илюстративна снимка на шпионин   
Източник: iStock
  • Британските власти са предупредили ръководители на отбранителни компании, доставящи оръжия и дронове на Украйна, за засилена заплаха от руски шпионаж, саботаж и кибератаки.
  • Сред потенциалните цели са производители на дронове и далекобойни оръжия като Ukrspecsystems, Callen-Lenz и MBDA, включително заради ролята им в украинските удари по руски военни и инфраструктурни обекти.
  • Предупреждението идва на фона на нарастваща британска тревога за руската хибридна активност; Лондон свързва подразделения на ГРУ, включително 29155, 26165 и Sandworm (74455), с шпионаж, саботаж и разрушителни кибероперации.

"Спрете да работите за Русия"

Ръководители на британски отбранителни компании, които доставят оръжия и дронове на Украйна, са били предупредени, че са изправени пред повишена заплаха от руски шпионаж и други враждебни разузнавателни действия, съобщи Daily Mail.

Според изданието британски представители са отправили предупреждението по време на среща при закрити врата със старши ръководители от отбранителната индустрия по-рано това лято.

В срещата са участвали високопоставени представители на британското правителство и представители на компании, ангажирани с доставките на военно оборудване за Украйна. Пълният списък на участниците не е оповестен.

Смята се, че компаниите, работещи в областта на безпилотните летателни апарати и оръжията за далечни удари, са сред основните обекти на интерес за руските разузнавателни служби заради пряката им роля в укрепването на способността на Украйна да нанася удари по руски военни цели.

Една от потенциално чувствителните компании е Ukrspecsystems, британско-украински производител на отбранителна техника, който произвежда безпилотни летателни апарати за Украйна. Британското му производствено съоръжение се намира близо до авиобазата RAF Mildenhall в Съфолк, ключова база, използвана от Военновъздушните сили на САЩ.

Друга компания, посочена като потенциална цел, е Callen-Lenz, дъщерно дружество на BAE Systems, специализирано в безпилотни авиационни системи. Компанията доставя технологии за дронове на Украйна, а нейни продукти според съобщенията са били свързвани с украински операции срещу руска петролна инфраструктура дълбоко на територията на Русия, пише UNITED24 Media.

Особено внимание от руското разузнаване може да привлече и MBDA. Европейският производител на ракети произвежда крилатите ракети Storm Shadow, едно от най-важните западни оръжия за далечен обсег, предоставени на Украйна, което Киев многократно е използвал срещу руски военни обекти далеч зад фронтовата линия.

Предупреждението идва в момент, когато Великобритания засилва сигурността около отбранителната си индустрия на фона на по-широка кампания на предполагаема руска хибридна активност в Европа.

Според Militarnyi Москва все по-често използва така наречените „сиви“ методи срещу Великобритания, включително шпионаж, саботаж, кибератаки, информационни операции и използване на посредници за извършване на действия, които остават под прага на конвенционалния военен конфликт.

Британските власти също предупреждават, че руската разузнавателна активност се е засилила значително след началото на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна.

MI5 отчита 48% увеличение на разследванията, свързани със заплахи от чужди държави, за период от една година, като Русия остава сред основните опасения за британските служби за сигурност.

Британското правителство заявява, че руските разузнавателни служби все по-често съчетават традиционния шпионаж с кибероперации, саботаж, наблюдение и опити за намеса в западната подкрепа за Украйна.

Особено важна роля в тези операции играе руското военно разузнаване - ГРУ.

Британските власти официално свързват подразделенията на ГРУ 29155, 26165 и 74455 с дейности, вариращи от кибершпионаж и разрушителни хакерски атаки до саботаж и информационни операции.

Подразделение 29155 е свързвано със саботаж и други тайни операции, докато подразделение 26165 е известно със сложни разузнавателни и киберкампании. Подразделение 74455, широко познато като Sandworm, е специализирано в разрушителни кибероперации срещу инфраструктура и стратегически цели.

Великобритания е наложила санкции на трите подразделения, както и на десетки руски офицери от военното разузнаване.

По-рано Русия заплаши Великобритания с „последствия“ след информации, че украинските сили използват произведени във Великобритания реактивни дронове за удари по цели на руска територия.

Руското посолство във Великобритания отправи предупреждението в изявление, в което заяви, че предполагаемото използване на британски дронове показва, по думите му, умишлено решение на Лондон да ескалира войната в Украйна.

Източник: UNITED24 Media    
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