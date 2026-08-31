Куче нахапа до смърт стопанина си в Стара Загора

82-годишен мъж е починал, след като е бил нападнат и ухапан от собственото си куче в Стара Загора. Инцидентът е станал в частен имот в местност край града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за трагичния случай е подаден на телефон 112 на 29 август около 15:20 часа. За инцидента е съобщил 53-годишен мъж, който е бил роднина на починалия по сватовство.

По първоначални данни в ограден двор към частна вила домашното куче, каракачанска порода, на четири години, е нападнало стопанина си. Животното го е нахапало, вследствие на което мъжът е починал.

На място е изпратен полицейски екип, който е извършил оглед.

При проверката е установено, че кучето не е имало паспорт и микрочип.

По случая в Първо районно управление - Стара Загора е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около трагичния инцидент.