Коя е Нанси Грейс Роман - жената, дала името си на новия телескоп на НАСА

Нанси Грейс Роман е първият главен астроном на НАСА и ключова фигура в развитието на космическата астрономия; заради ролята си за създаването на „Хъбъл“ е наричана „майката на Хъбъл“.

Новият телескоп на НАСА, носещ нейното име, има зрително поле над 100 пъти по-голямо от това на „Хъбъл“ и ще може да картографира огромни области от Вселената значително по-бързо.

За петгодишната си мисия „Роман“ ще търси планети извън Слънчевата система, ще изследва милиарди галактики и черни дупки и ще проучва природата на тъмната материя и тъмната енергия.

НАСА изстреля мощния космически телескоп „Нанси Грейс Роман“

Космическият телескоп „Нанси Грейс Роман“ на НАСА беше изстрелян в неделя с ракета Falcon Heavy на SpaceX, поставяйки началото на мисия, от която учените очакват да помогне за разкриването на някои от най-големите загадки на Вселената, предава Newsweek .

Телескопът на стойност 4,3 млрд. долара носи името на Нанси Грейс Роман, пионер в астрономията, известна като „майката на Хъбъл“ заради ключовата ѝ роля в развитието на програмата на НАСА за космическа астрономия.

Неделното изстрелване е една от най-значимите научни мисии на НАСА през последните години. Според представители на агенцията изключително широкото зрително поле на телескопа ще позволи на астрономите да картографират огромни части от Вселената много по-бързо от предишни обсерватории, допълвайки работата на космическите телескопи „Хъбъл“ и „Джеймс Уеб“.

Научният директор на НАСА Ники Фокс заяви, че обсерваторията се очаква да открие „хиляди свръхнови, десетки хиляди планети, милиарди галактики и десетки милиарди звезди“.

Откритията на телескопа могат да променят разбирането ни за това как се формират галактиките, как се развиват планетите около звездите и как Вселената се е развивала в продължение на милиарди години.

Космическият телескоп „Нанси Грейс Роман“ на НАСА Източник: Getty Images

Коя е Нанси Грейс Роман?

Нанси Грейс Роман е първият главен астроном на НАСА и една от най-влиятелните фигури в историята на американската космическа наука. Родена през 1925 г., тя изгражда кариера в астрономията във време, когато жените срещат сериозни пречки в научната сфера.

След като се присъединява към НАСА в първите години на агенцията, Роман помага за създаването на нейната програма за астрономически изследвания. Тя се превръща и в един от водещите защитници на идеята мощни телескопи да бъдат изведени над земната атмосфера, където наблюденията няма да бъдат възпрепятствани от атмосферни изкривявания и метеорологични условия.

Усилията ѝ поставят основите на това, което по-късно се превръща в космическия телескоп „Хъбъл“, заради което тя получава прозвището „майката на Хъбъл“.

Роман посвещава десетилетия на подкрепата за научните изследвания и на разширяването на възможностите за жените в астрономията. Тя умира през 2018 г. на 93-годишна възраст.

Космическият телескоп „Нанси Грейс Роман“ на НАСА Източник: Getty Images

За какво ще се използва новият телескоп?

Космическият телескоп „Нанси Грейс Роман“ е създаден да извършва широкомащабни наблюдения на Вселената в мащаб, който досега не е бил възможен от космоса.

Според НАСА зрителното му поле е повече от 100 пъти по-голямо от това на „Хъбъл“. Това ще му позволи бързо да заснема огромни области от небето, като същевременно запазва сравнима чувствителност.

Телескопът ще пътува повече от три месеца до крайната си дестинация близо до втората точка на Лагранж, гравитационно стабилно място на около 1,6 млн. километра от Земята, където се намира и космическият телескоп „Джеймс Уеб“.

В рамките на планираната си петгодишна мисия „Роман“ ще търси планети извън Слънчевата система, ще картографира милиарди галактики, ще изследва черни дупки и ще проучва природата на тъмната енергия и тъмната материя.

Чрез сканирането на огромни части от небето учените се надяват телескопът да открие обекти и явления, които никога досега не са били наблюдавани.