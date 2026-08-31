Haval H6: равнис с европейските модели по качество, с китайските по цена

Ш ок, ужас, бомба, кафявите медии често си служат с подобни гръмки заглавия, за да обсипват българския народ с лъжи и спекулации. За нещастие на европейските наследствени производители, на снимките виждате автомобил, който буди ужас в мениджмънта на Volkswagen, а и не само.

Това е Haval H6 в плъг-ин хибридното му изпълнение. Именно това е шокът, тъй като китайските марки вече държат 1/3 от продажбите на плъг-ин хибриди в Европейския съюз. Факт, заради който шефът на Volkswagen призова Европейския съюз да ускори налагането на наказателни мита за хибридите и плъг-ин хибридите на китайските марки в защита на европейските.

Източник: CarMarket.bg

Митата върху китайските електромобили нито ги спряха, нито помогнаха на европейските марки. Затова решението за тях е възможно по-скоро да успеят да станат конкурентни ценово на китайските си опоненти. Дали ще стане, кога ще стане, това остава да видим.

Аз обаче ще насоча вниманието си към китайската марка, която е най-дълго на българския и европейския пазар. Говоря за Great Wall, или както е известна сега – GWM (от Great Wall Motor). В случая говоря за подбранда Haval и най-успешният им модел – Н6.

При китайските модели фейслифта си е напълно нов автомобил. Такъв е и този случай. Най-успешният модел на Haval е променен съществено. Най-откроима отпред, естествено, е масивната радиаторна решетка, за която правя асоциации с люспи на дракон, тъй като в момента съм на тема „Домът на дракона“ по НВО. Bi-LED фаровете са с по 23 светодиода, а под тях е разположен вертикалният светлинен подпис.

Източник: CarMarket.bg

Силуетът е доста изчистен, като подобно на предницата, хромът е заменен от черен цвят. Такива са 19-цоловите джанти, а също релсите на покрива и капаците на огледалата. Пътният просвет, за разлика от други модели на марката, например Н9, който карах миналата година, е само 170 мм. Казвам „само“, защото Haval е марка, която залага на офроуда и рамата, каквито в този случай няма. Има самоносеща каросерия, McPherson отпред и многозвенно задно окачване. Има и Offroad режим на задвижване, но тази кола определено не е направена за такъв.

Минавам отзад, където също виждаме голяма промяна в дизайна. Преди стоповете бяха съединени по средата със светещ блок, но сега имаме два отделни LED стопа с по 124 светодиода всеки. По средата, за да няма грешки, е позициониран голям надпис GWM.

Имаме безконтактно отваряне на петата врата, която във версията с чисто бензиново задвижване отваря багажник с обем 560 литра, но тук той е по-малък. Няма да се ангажирам с цифра колко точно е той, защото самите китайци измерват този параметър по различен начин.

Източник: CarMarket.bg

Haval H6 се предлага с чисто бензиново задвижване, има версия самозареждащ се хибрид, а този автомобил тук е плъг-ин хибридният Н6. Няма да изненадам никого като кажа, че имаме 1,5-литров турбо двигател със 150 к.с. Той работи заедно с два електромотора, предният със 109, задният с 204 к.с. Системната мощност на тази конфигурация е 364 к.с. и 760 Нм.

Разбира се, от цялата тази конфигурация няма как да изпуснем и батерията на SVOLT с капацитет 19,09 kWh, която осигурява на автомобила пробег само на ток до 82 км по WLTP. Батерията може да се зарежда с максимум 50 kW на бърза зарядна станция. Тук в случая по-важното е да имате условия за стенна зарядна станция у дома или такава в офиса, за да може да зареждате батерията редовно и да се движите в града само на ток.

Източник: CarMarket.bg

В интериора най-важно е това, което британците наричат perceived quality, казано по друг начин: субективното възприятие на клиента за качеството на изработка. Е, макар и субективно, лично мое, но наистина усещането в Haval H6 е като да седиш в някой от моделите на Volkswagen, колкото и кощунствено според някои да е това сравнение. Усещането за качество е наистина това, което отличава Н6 от други китайски конкуренти. Мога да кажа, че вече карах доста от тях, но не навсякъде го има това усещане, за което говоря, макар всички да предлагат кожен салон, панорама, подгрев и обдухване на седалките, които имаме и тук.

Едно единствено е нивото на оборудване, Supreme, което предлага абсолютно всичко. Дори цветовете са включени, тук няма опция, за която да се доплаща. Абсолютно всичко идва в пакет с този автомобил, само си избираш външен и вътрешен цвят, без да доплащаш.

Източник: CarMarket.bg

Операционна система Coffee OS 3.0 е най-новата, която идва в гамата на Haval първо чрез плъг-ин хибрида. Това, което казват от компанията, е, че са я направили по-интуитивна, с по-добра графика, като последното го потвърждавам. В долната част на 14,6-инчовия дисплей има конфигурируема лента с най-често ползваните функции, има и падащо меню за бърз достъп, но ги има и многото менюта и подменюта, с които се изисква свикване.

Воланът е изцяло нов, на него е изнесен вече и скоростният лост. Зад него е позициониран 10,25-инчово табло с два избираеми изгледа. Има и 9-инчов head-up дисплей. Девет са и високоговорителите на аудио системата DTS.

Източник: CarMarket.bg

На пътя Н6 има различни лица. Причината е, че предлага настройки за твърдост на волана, сила на регенерация, агресивност на системите за подпомагане на водача и реакцията на дроселовата клапа. Всичко това трябва да се регулира спрямо всеки конкретен вкус. Лично аз предпочитам възможно най-твърдия волан, макар много рядко да карам в режим Sport, както не го правя и сега. Задължително изключвам функцията Lane keeping assist, защото по принцип ме дразни, а в този случай е много агресивна. Но най-готиното е, че не се активира при всяко изключване на двигателя.

Колата има режим офроуд, но точно този модел няма офроуд възможности. Има и функция one-pedal, която аз много рядко ползвам дори в електромобил. Може би само на път с много завои и настроение да се позабавлявам, но не и при ежедневно шофиране, защото колата рязко навежда нос надолу, вдигайки крака от педала на газта. Настроил съм средното ниво на сила на рекуперация и това ми е достатъчно.

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Три са режимите на захранване, като по default автомобилът стартира в режим EV priority (има също EV и HEV). Тук колата се задвижва на първо място от електрическа енергия, ако не ускорявате рязко. Когато това са наложи, електрониката включва ДВГ-то в играта, както се и очаква.

Източник: CarMarket.bg

За разлика от европейските плъг-ин хибриди, китайските им аналози много бързо връщат заряд в батерията, докато европейските, след като зарядът стигне 0%, той рядко се качва повече от 3-4%, докато тук може да върнете много по-голям заряд, за много по-кратко време. В града бензиновият двигател може да не се активира и с дни, ако зареждате батерията на плъг-ин хибрида поне веднъж дневно, какъвто е замисълът на този тип задвижване. Ако пък карате наистина много извъградско през цялата седмица, тогава HEV изпълнението на Н6 ще е по-добрият вариант.

Окачването, независимо, се справя много добре с лежащи полицаи, трамвайните релси в София или пътя към Копитото на Витоша, който е ужасен. Това е автомобил, от който не се очакват чудеса при спортно шофиране (ускорение под 5 секунди до 100), затова и теглото му около 2 тона се усеща при по-динамично влизане в завой. Все пак това е семеен автомобил, от който не се очакват чудеса от храброст в завои.Като цяло, окачването се справя много компетентно с поставените му задачи. Дебелите А-колони са нещо, което отнема част от видимостта в определени пътни ситуации.

Източник: CarMarket.bg

За накрая традиционно оставям темата с цените. Бензиновата версия започва от малко над 32 000 евро, хибридната е към 38 000 евро, а плъг-ин хибридният Н6 струва 42 990 евро.

Ако търсим конкурент, то няма как да подмина Geely Starray EM-i с идентична дължина, но само на предно, както и повечето други китайски плъг-ин хибриди. Абсолютно идентичен като размери и задвижване е BYD Seal U DM-i. Изпълнението Design е с ДВГ и два електромотора със системна мощност 324 к.с., по-малко отколкото тук. Промоционалната му цена е 42 000 евро. За цвят се доплаща, така че въпросният BYD и Haval H6 са на идентична цена, макар че след края на промоцията H6 излиза по-изгодно.

Тук е моментът да кажа, че H6 PHEV също идва с подарък и той е под формата на карта за зареждане на станции на Eldrive на стойност 1000 евро. По тарифите на доставчика на услугата, тези 1000 евро са достатъчни за изминаване на около 10 000 километра.

Ако погледнем към установените брандове, то веднага се сещам за Hyundai Tucson и Kia Sportage, които предлагат плъг-ин хибридни изпълнения с два задвижващи моста. Tucson, а и Sportage, е с мощност 288 к.с. и промоционална стартова цена в момента от 42 150 евро, т.е. абсолютно идентична с на Н6. Само че в топ нивото Luxury, Tucson вече е 51 250 евро. Една стъпка по-висока като мощност е плъг-ин хибрида на Renault Rafale, също с два задвижващи моста, мощността му е 300 к.с., но и цената е 49 990 евро.

Източник: CarMarket.bg

Няма да продължавам повече с примерите. Оставям за финал факта, че Haval H6 PHEV се предлага с гаранция от 7 години или 200 000 км пробег, като тук пробегът е повече спрямо този на другите китайски конкуренти, които обикновено предлагат до 150 000 км.

Технически характеристики

Haval H6 PHEV

Размери

Дължина, мм: 4703

Широчина, мм: 1886

Височина, мм: 1730

Междуосие, мм: 2738

Тегло, кг: 2018

Задвижване

Двигател, тип: 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1499

Електромотори: два

Батерия, kWh: 19,09

Макс. системна мощност, к.с.: 364

Макс. системен въртящ момент, Нм: 760

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 200

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 4,9

Среден разход на гориво, л/100 км: 5,2

Пробег само на ток, км: 82 (WLTP)

Цена на тествания модел, евро с ДДС: 42 990

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