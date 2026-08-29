Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Н овият крал на Норвегия Хокон VIII се обърна за първи път към своите сънародници след възкачването си на престола и отдаде почит на паметта на своя баща, крал Харалд Пети, който почина на 89-годишна възраст.

В емоционална реч, излъчена по националната телевизия, монархът изрази дълбока благодарност за вълната от съчувствие, заливаща кралското семейство.

Norway's King Haakon VIII pays tribute to late father in first speechhttps://t.co/Jv2mBIu8cm — The Edition (@editionmv) August 29, 2026

„Ние сме в траур, но същевременно фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше много въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини. Благодаря ви от сърце“, каза 53-годишният крал.

В речта си Хокон Осми се обърна лично и към покойния си баща с думи на признателност за неговата топлота, доброта и авторитет.

„Ти беше главата на семейството, който заедно с майка ми ни обгръщаше с грижа и ни сплотяваше с непринуден авторитет, който може би самият ти не осъзнаваше напълно. Преди всичко ти беше човек, който винаги оставаше верен на своите ценности и поетите ангажименти. Подкрепяше ни и се грижеше за всички нас. Изпитвам гордост, когато мисля за всичко, през което премина, и за всичко, което отстояваше“, заявява новият монарх в текста, публикуван на сайта на норвежката обществена телевизия NRK.