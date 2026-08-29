Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Т урция и Сомалия освободиха отвлечен търговски кораб край бреговете на североизточния сомалийски щат Пунтленд след 10-дневна съвместна военна операция. При „настойчивия военен натиск“ са били ликвидирани 14 пирати, съобщиха от правителството в Могадишу, цитирани от Франс прес.

В хода на акцията са унищожени четири плавателни съда, използвани от нападателите. Продължителните действия на военните са принудили останалата част от пиратите да изоставят обекта, след което турските сили са поели пълния контрол върху сигурността на кораба „ЛУТУФ“ (LUTUF). От сомалийското Министерство на отбраната потвърдиха, че плавателният съд вече продължава безопасно по курса си.

Somalia și Turcia au eliberat o navă ocupată de pirați somalezi, 14 pirați au fost uciși https://t.co/ugsOCkFbxY pic.twitter.com/avtg3h7uHp — TVR Info (@StirileTVR) August 29, 2026

Според данни от специализирания сайт за морски трафик MarineTraffic товарният кораб плава под камерунски флаг. Той е отплавал от Турция в края на юли с крайна дестинация пристанището Дар ес Салам в Танзания. Международни медии съобщават, че на борда му е превозвано турско оръжие, но към момента официалните власти в Могадишу и Пунтленд не са потвърдили тази информация.

Случаят идва на фона на рязкото зачестяване на пиратските атаки край бреговете на Африканския рог от април насам. По данни на Международната морска организация (IMO), анализирани от АФП, от началото на годината в района са регистрирани най-малко 15 нападения — рекорден брой от 2013 г. насам. В ръцете на сомалийски пирати все още се намират най-малко пет други отвлечени кораба, последният от които бе превзет на 20 август край бреговете на Йемен.