България

Жители на Габово се оплакват от вандализъм и тормоз, над 600 души внесоха подписка

Местните се оплакват от системни заплахи, институциите подготвят съвместна проверка

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 09:55
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Н ад 600 жители на габровския квартал „Бичкиня“ са се подписали под петиция заради ескалиращо напрежение и системни нарушения на обществения ред в района. Те сигнализират за заплахи, посегателства върху имущество и прояви на агресия.

„От година и половина в квартала се заселиха хора, които не спазват правилата, получаваме заплахи, а имуществото ни бива разрушавано“, разказа Полина Санкийска в ефира на „Здравей, България“.

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По думите ѝ жители на квартала са били замервани с различни предмети, включително камъни и ябълки по прозорците. Подавани са и сигнали за повредено имущество и автомобили.

  • Сигналите са за един конкретен имот

Според живеещите в района проблемите са съсредоточени около къща на ул. „Коста Евтимов“, където по техни данни живеят 22 души.

„Въпросното семейство създава постоянни проблеми, нанася щети по общинско имущество и е принудило собствениците на съседната къща в същия двор да напуснат дома си“, заяви Надя Колева.

По думите ѝ собственичката на съседния имот в момента живее под наем, когато се прибира в Габрово, вместо в собственото си жилище.

Жители на квартала разказват и за случаи на агресивно поведение на улицата.

Възрастна жена, която живее в района от 60 години, споделя, че е била тормозена, докато пресичала.

„На зебрата ме заспират и ми искат пари, а като се връщам, започват да ме замерят с камъни“, разказа тя.

Други жители твърдят, че редовно стават свидетели на пиянски скандали, побоища и викове.

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  • Институциите започват проверки

Заместник-кметът на Габрово Мария Йозова заяви, че общината подкрепя исканията на гражданите за повече спокойствие и сигурност.

По думите ѝ вече са инициирани проверки по различни сигнали – за адресна регистрация, неправилно паркиране, нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци, както и за начина, по който се отглеждат и стопанисват кучетата в имота.

Тъй като сградата е частна собственост, общината е потърсила съдействие от всички компетентни институции.

Подписката на жителите е изпратена до Областната дирекция на МВР и социалните служби.

„На 4 септември е насрочена среща между всички институции, за да се коментират мерките срещу този тормоз“, съобщи Йозова.

По данни на общинската администрация на адреса са регистрирани 16 деца.

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  • Напрежение и в местната полиция

Случаят се развива на фона на отделен конфликт в ръководството на местната полиция. Началникът на районното управление и неговият заместник са в конфликт, като по случая са сезирани прокуратурата и отдел „Вътрешна сигурност“.

Жителите на квартала настояват институциите да предприемат конкретни мерки и да гарантират сигурността им. Предстои на срещата през септември различните институции да обсъдят сигналите и възможните действия по случая.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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