Разследват убийство на млада жена в столичния квартал "Бъкстон", арестуван е украинец

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М лада жена е убита в столичния квартал "Бъкстон" тази сутрин, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

За деянието е задържан украински гражданин на около 25-годишна възраст, информира NOVA.

Източник: NOVA

Рано сутринта мъжът започнал да крещи пред жилищен блок, като по думите на съседи е бил в неадекватно състояние. Те подали сигнал в полицията. На място пристигнали служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището, за да го усмирят. Там е открито тялото на починала жена, отново с чуждестранен произход.

Източник: NOVA

По думи на съседите на младата двойка те били спокойни и кротки, но често ги виждали в нетрезво състояние. Според тях има вероятност мъжът да е злоупотребявал и с наркотични вещества.

Съседка на чуждестранната двойка разказва, че двамата били във връзка и правели впечатление с външния си вид.

"Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал. Извършеното е несъзнателно, със сигурност", коментира тя.

Към момента се извършват процесуално-следствени действия, добавиха от МВР.

По информация на полицията проверява версията, че престъплението е извършено по битови мотиви.

На този етап все още се установява самоличността на жертвата.