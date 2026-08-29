М осква не вижда никакви изгледи за подобряване на отношенията си с Европейския съюз, заявявайки, че европейските лидери правят изявления, с които третират Русия като „противник и дори враг“. Това обяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

По думите на Песков настоящото политическо ръководство на ЕС заема изключително конфронтационна позиция спрямо Москва, и то не само на думи, но и на действия.

Europe is making statements suggesting that it regards ⁠Russia as ⁠an "adversary and even an enemy," Kremlin spokesman Dmitry ⁠Peskov said on Saturday, adding that Moscow sees no prospect of improved relations between Russia and the European Union. https://t.co/EdeBNFQmAZ — ANews (@anews) August 29, 2026

„Те мобилизират военните способности на Европа и ги насочват срещу нашата страна, като същевременно участват пряко във военни действия срещу нас“, подчерта говорителят на руския президент.

От Кремъл отбелязват, че действията на европейските държави окончателно унищожават възможностите за подновяване на конструктивния диалог в близко бъдеще.