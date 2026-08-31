Свят

Ново проучване: Марин Льо Пен печели президентските избори във Франция

Крайнодясната кандидатка получава 34–35,5% на първия тур и би победила всеки от основните си съперници на балотажа

31 август 2026, 09:34
Ново проучване: Марин Льо Пен печели президентските избори във Франция
Марин льо Пен   
Източник: Getty Images
  • Ново социологическо проучване във Франция поставя Марин Льо Пен на първо място на първия тур с 34–35,5%, следвана от Едуар Филип със 17% и Жан-Люк Меланшон с 14%.
  • При различни варианти на кандидатурите Льо Пен запазва убедителна преднина, докато центристките и левите кандидати си поделят значително по-малка подкрепа.
  • Според допитването Льо Пен би спечелила и втория тур срещу всеки от посочените опоненти – с 52,5% срещу Филип, 57% срещу Атал и цели 69,5% срещу Меланшон.

Марин Льо Пен с шанс за президентските избори

Ново допитване във Франция отрежда победа на крайнодясната кандидатка Марин Льо Пен на президентските избори, ако се те проведат сега, обобщава „Фигаро“. Допитването е по поръчка на медиите Бе Еф Ем Те Ве и „Ла трибюн диманш“ и е изготвено от агенция „Елабе“.

Според него на първия тур на президенските избори Льо Пен ще получи 34- 35,5 процента. Бившият френски премиер и кандидат на центристите Едуар Филип получава 17 процента, а лидерът на радикалната левица „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон ще получи 14 процента, според допитването. На четвърто място се нарежда социалдемократът Рафаел Глюксман, който обяви официално кандидатурата си миналата седмица. Той получава 11,5 процента.

Ако обаче в надпреварата за президентския пост от редиците на центристите остане само бившият френски премиер Габриел Атал, то тогава той ще получи едва 12 процента, докато Меланшон и Глюксман получават и двамата по 13 процента, а Льо Пен продължава да е на първа позиция.

Ако в надпреварата се включат и левоцентристът Франсоа Оланд и социалистът Оливие Фор, те ще получат, според допитването, съответно 7,5-8 процента и 3,5 процента. Кандидатът на консервативната десница „Републиканците“ и бивш вътрешен министър Брюно Рьотайо получава между 6 и 9,5 процента. Крайнодесният кандидат Ерик Земур – 4 процента, а еколожката Марин Тондлие – 3-4 процента. Същият резултат ще има и комунистът Фабиен Русел на първия тур.

На втория тур допитването показва, че Льо Пен ще победи независимо от това кой е опонентът й. Тя би спечелила с 52,5 процента срещу Едуар Филип, с 57 процента срещу Габриел Атал и с 69,5 процента срещу Жан-Люк Меланшон.

Марин льо Пен е призната за виновна в присвояване на публични средства
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Марин льо Пен
Марин льо Пен
Марин льо Пен
Марин льо Пен
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Марин Льо Пен Президентски избори във Франция Социологическо проучване Крайна десница Едуар Филип Жан-Люк Меланшон Политика Допитване Франция Габриел Атал
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