Ново проучване: Марин Льо Пен печели президентските избори във Франция

Ново социологическо проучване във Франция поставя Марин Льо Пен на първо място на първия тур с 34–35,5%, следвана от Едуар Филип със 17% и Жан-Люк Меланшон с 14%.

При различни варианти на кандидатурите Льо Пен запазва убедителна преднина, докато центристките и левите кандидати си поделят значително по-малка подкрепа.

Според допитването Льо Пен би спечелила и втория тур срещу всеки от посочените опоненти – с 52,5% срещу Филип, 57% срещу Атал и цели 69,5% срещу Меланшон.

Марин Льо Пен с шанс за президентските избори

Ново допитване във Франция отрежда победа на крайнодясната кандидатка Марин Льо Пен на президентските избори, ако се те проведат сега, обобщава „Фигаро“. Допитването е по поръчка на медиите Бе Еф Ем Те Ве и „Ла трибюн диманш“ и е изготвено от агенция „Елабе“.

Според него на първия тур на президенските избори Льо Пен ще получи 34- 35,5 процента. Бившият френски премиер и кандидат на центристите Едуар Филип получава 17 процента, а лидерът на радикалната левица „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон ще получи 14 процента, според допитването. На четвърто място се нарежда социалдемократът Рафаел Глюксман, който обяви официално кандидатурата си миналата седмица. Той получава 11,5 процента.

Marine Le Pen Holds Commanding Lead in French Presidential Election to Replace Macronhttps://t.co/ybqX7lnsEq — Breitbart London (@BreitbartLondon) August 30, 2026

Ако обаче в надпреварата за президентския пост от редиците на центристите остане само бившият френски премиер Габриел Атал, то тогава той ще получи едва 12 процента, докато Меланшон и Глюксман получават и двамата по 13 процента, а Льо Пен продължава да е на първа позиция.

Polling shows Marine Le Pen beating all likely candidates in second round. https://t.co/0DWerWaGYb — David A. Bell (@DavidAvromBell) August 31, 2026

Ако в надпреварата се включат и левоцентристът Франсоа Оланд и социалистът Оливие Фор, те ще получат, според допитването, съответно 7,5-8 процента и 3,5 процента. Кандидатът на консервативната десница „Републиканците“ и бивш вътрешен министър Брюно Рьотайо получава между 6 и 9,5 процента. Крайнодесният кандидат Ерик Земур – 4 процента, а еколожката Марин Тондлие – 3-4 процента. Същият резултат ще има и комунистът Фабиен Русел на първия тур.

На втория тур допитването показва, че Льо Пен ще победи независимо от това кой е опонентът й. Тя би спечелила с 52,5 процента срещу Едуар Филип, с 57 процента срещу Габриел Атал и с 69,5 процента срещу Жан-Люк Меланшон.