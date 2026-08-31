Ричарлисон се сгоди за Аманда Араужо в Лондон

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Нападателят на Тотнъм Ричарлисон официално обяви годежа си със зашеметяващата си партньорка Аманда Араужо. Новината идва само дни преди старта на новия сезон във Висшата лига.

Двойката избра един от луксозните ресторанти в известния небостъргач The Shard за специалния момент, наслаждавайки се на спираща дъха гледка към целия лондонски хоризонт. За да направи сцената още по-романтична, бразилският национал бе подготвил всеки детайл – от запалени свещи до впечатляваща арка от цветя във формата на сърце.

Видимо развълнуваната Аманда, облечена в елегантна черна рокля, е отговорила категорично с „Да“.

Аманда Араужо, която е бивша студентка по право и настоящ модел, сподели за събитието в профила си в Instagram, където има над 1,5 милиона последователи. Тя публикува емоционални снимки от предложения брак, придружени с простичкия, но въздействащ текст: „Аз казах ДА“.