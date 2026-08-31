Археолози откриха „последния изгубен град от Евангелията“, в който Исус е правил чудеса

Е кип от археолози е „абсолютно“ уверен, че е открил изгубения библейски град Витсаида, след прекарано лято в разкриване на невероятна колекция от артефакти в Северен Израел.

Екипът на разкопките във Витсаида-Юлия е открил лампи, принадлежности за грим, монети и десетки други артефакти на брега на Галилейското езеро по време на своя десети археологически сезон. Това затвърждава дългогодишната им теория, че това наистина е древният град, в който се смята, че Исус е извършил редица чудеса, пише The New York Post.

„Това, което се опитваме да вземем предвид, е натрупването на събраните доказателства от всички сектори, което изгражда историческия профил на древния обект. Тази картина става все по-ясна с всеки изминал сезон“, написа д-р Стивън Нотли, академичен директор на разкопките, в публикация в блога си по-рано този месец.

Нотли и екипът му са прекарали последното десетилетие в проучване на развалините на историческия обект, известен днес като Ел-Арадж. Този 10-и сезон значително е разширил разбирането им за Витсаида-Юлия през римския период (от I до III в.), но в обширния район са открити и артефакти, разпръснати от други древни епохи.

Те са открили също „стени от римския период, базалтов хаван (каменен хаван за стриване), монети и завладяващ полудорически капител, който най-вероятно е украсявал обществена сграда“, както и следи, че под земята се крие още по-ранно елинистическо селище, пише Нотли.

Екипът е установил, че сирийският собственик на Бейт Хабек от османския период е построил оборите си директно върху по-ранни римски структури, без да използва основи – древно решение, което зачудващо не е довело до напукване или срутване на каменните стени до момента, в който екипът на Витсаида-Юлия ги открива.

Изследователите са открили също съдове от креда и няколко запазени иродиански лампи, които са се произвеждали единствено в Йерусалим преди 70 г. ср. Хр., категоричен белег, че през I в. в града е живяло еврейско население, когато той се е трансформирал от Витсаида в полис от римската епоха, наречен Юлия.

Екстравагантните находки изглежда оспорват схващането, че хората в Галилея са били бедни и неграмотни селяни. Вместо това те подсказват, че градовете и селата, които Исус е посещавал, са били процъфтяващи, дори под римска окупация.

Успешният сезон само потвърждава твърденията, които Нотли прави години по-рано, че обектът е именно изгубеният град Витсаида.„Всичко, което изваждаме от земята, потвърждава и укрепва тази идентификация. Нищо от откритото досега не я оспорва“, казва Нотли пред Daily Mail.

„Нямам никакви съмнения, че Исус е прекарвал значително време тук“, казва той и добавя, че го нарича „последния изгубен град от Евангелията“. Според Библията именно в този град Исус е върнал зрението на сляп човек и е нахранил хиляди хора с пет хляба и две риби.

Смята се също, че апостолите Петър, Андрей и Филип са определяли Витсаида за свой дом.

Екипът на разкопките във Витсаида-Юлия проучва обекта в Ел-Арадж от 2016 г. и през годините е разкрил мозаечни шедьоври, църкви, стени на къщи и редица други ценни находки.