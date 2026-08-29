От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

С лед смъртта на крал Харалд V Норвегия навлезе в ново управление под ръководството на крал Хокон VIII, а с него на трона застана и една изключително нетрадиционна кралица-консорт. Когато самотната майка Мете-Марит Тьесем Хьойби за първи път се влюбва в престолонаследника Хокон, покойният ѝ свекър защитава нейното „диво минало“, хвалейки я като „изключително момиче“, което се впуска в необикновен живот, пише HELLO!

Много преди да влезе в двореца, Мете-Марит вече беше под лупата на общественото внимание заради бурния си живот и нощните партита в Осло. Само броени дни преди кралската сватба през 2001 г. тя направи безпрецедентна стъпка, като се обърна към нацията в емоционално изявление.

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„Младежкият ми бунт беше много по-силен от този на много други хора“, призна тя на пресконференция преди сватбата. „Това ме отведе до доста див начин на живот.“

Мете-Марит използва възможността публично да осъди употребата на наркотици: „Преминахме границите и много съжалявам за това. За мен беше важно да живея в разрез с приетото. Не мога да променя миналите си избори, колкото и да ми се иска. Надявам се сега да избегна по-нататъшни разговори за миналото ми и пресата да уважи това желание.“

Миналото ѝ обаче продължава да се завръща. Разкритията от досиетата на Джефри Епстийн, които извадиха наяве приятелството ѝ с компрометирания финансист, заедно с шумния наказателен процес срещу най-големия ѝ син, хвърлят тежка сянка върху възкачването ѝ като кралица-консорт.

Коя всъщност е Мете-Марит?

Момичето от юга

Мете-Марит Тьесем Хьойби е родена в семейството на Марит Тьесем и Свен Олаф Бярте Хьойби на 19 август 1973 г. в Кристиансанд. Съпругът ѝ Хокон я описва като „слънчево момиче от юга“.

Самотна майка

Мете-Марит вече е майка, когато среща тогавашния престолонаследник Хокон. Първородният ѝ син, Мариус Борг Хьойби, се ражда през януари 1997 г. от предишна нейна връзка с мъж, за когото се твърди, че има осъдителна присъда за наркотици.

29-годишният днес Мариус продължава да хвърля сянка върху монархията след гръмкия процес в Окръжния съд в Осло през юни 2026 г. Той бе осъден за 34 престъпления, включително по две обвинения в изнасилване и домашно насилие, като бе осъден на четири години затвор. В момента адвокатският му екип обжалва присъдата.

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Принцът на нейното сърце

Хокон и Мете-Марит се запознават чрез общи приятели през лятото на 1997 г. „Нямам точен отговор кога точно станахме двойка. Всъщност и аз самият не знам“, споделя Хокон пред медиите през 2001 г. „Имахме обща компания, но ни отне време, преди наистина да се опознаем.“

Връзката им започва официално през 1999 г. Мете-Марит споделя, че дългите разговори са ги приближили един към друг.

„Имаше нещо в цялото ѝ излъчване. Лесно е да се каже, че е била усмивката или погледът. Но вероятно беше комбинация от всичко. Топлотата ѝ и начинът, по който присъства изцяло в даден момент – това ме омагьоса. Начинът, по който те обгръща с вниманието си“, казва Хокон.

На пресконференция относно миналото на избраницата си, настоящият крал заявява: „Заедно сме много по-силни, отколкото съм аз сам.“

Кралска сватба през 2001 г.

Годежът на престолонаследника с Мете-Марит е обявен на 1 декември 2000 г. Двойката сключва брак на 25 август 2001 г. в катедралата в Осло. На тържеството присъства европейският кралски елит, сред които настоящите монарси на Нидерландия, Дания и Испания. Малкият син на Мете-Марит, Мариус, също участва в церемонията като шафер на доведения си баща.

На официалната вечеря в двореца крал Харалд се обръща към новата си снаха с думите: „Няколко пъти четох за Вас, че сте обикновено момиче, което днес става престолонаследница на Норвегия. Това не съвпада с моето впечатление. Вие не сте обикновено момиче, вие сте изключителна жена. Изключително открита, честна, отдадена, с невероятна воля и смелост. Днес направихте необикновен избор – избрахте да стъпите в един необикновен живот от любов към Хокон.“

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Майка на три деца

Освен Мариус, Мете-Марит има още две деца от крал Хокон: принцеса Ингрид Александра, която вече е пряк наследник на норвежкия трон, и принц Свере Магнус.

Борбата с тежко белодробно заболяване

През 2018 г. Мете-Марит беше диагностицирана с белодробна фиброза. Тогава тя направи публично изявление: „От години имам здравословни проблеми и вече знаем каква е причината. Състоянието ми означава, че работоспособността ми ще варира. Решихме да оповестим това, защото занапред ще се налага да планирам периоди без официални ангажименти поради лечението.“

Тя допълни: „Въпреки че тази диагноза ограничава живота ми, се радвам, че беше открита рано. Целта ми остава да работя и да изпълнявам задълженията си колкото е възможно повече.“

През октомври 2025 г. бе съобщено, че лечението ѝ е възобновено. Два месеца по-късно, през декември, от двореца съобщиха за сериозно влошаване на здравословното ѝ състояние и уточниха, че лекарите в болница „Риксхоспиталитет“ започват подготовка за оценка за трансплантация на бял дроб.

През юни 2026 г. Мете-Марит претърпя успешна трансплантация в Осло. От медицинския екип съобщиха, че състоянието ѝ е стабилно и възможно най-доброто при тези обстоятелства.

В официално обръщение Мете-Марит заяви: „Дълбоко съм благодарна. Първо искам да благодаря на всички, които избират да бъдат донори на органи. Това ми даде втори шанс за живот – думите не стигат да опиша колко съм признателна. Благодаря и на семейството ми, на лекарите, хирурзите, сестрите и целия медицински персонал за незаменимия им труд. Изпращам специален поздрав към всички, които живеят с фиброза – вие показахте невероятна сила в най-трудните моменти.“

Новата кралица-консорт

След смъртта на крал Харалд V през 2026 г., Хокон се възкачи на трона, а Мете-Марит стана кралица на Норвегия. В миналото по-голямата сестра на покойния крал, принцеса Рагнхилд, бе заявила, че се надява да си отиде преди брат си, за да не види Мете-Марит като кралица – дебат, който продължава и до днес.

След публикуването на личната ѝ преписка с Епстийн, в която тя му пише: „Винаги ме караш да се усмихвам, защото стимулираш ума ми“, главният редактор на норвежкото издание Se og Hør Никлас Кокин-Торесен коментира: „Разкритията поставят престолонаследницата в много лоша светлина и хвърлят съмнение върху нейната искреност пред норвежкото общество. Случаят „Епстийн“ ще има отрицателен ефект върху монархията и най-вече върху нея лично.“

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Скандалът с Епстийн и последиците

В друг имейл Мете-Марит описва финансиста като „изключително чаровен“ и „много сладък“. През 2011 г., след като той вече е регистриран като сексуален престъпник, тя му пише: „Търсих те в Google след последния имейл. Съгласна съм, не изглеждаше много добре :)“. През 2012 г. тя дори го пита дали е подходящо майка да предложи снимка на две голи жени с дъски за сърф за тапет на 15-годишния си тогава син.

След вълната от недоволство Мете-Марит публикува изявление, с което поиска време преди публичния си коментар: „Искам да изразя най-дълбокото си съжаление за приятелството си с Джефри Епстийн. Извинявам се на всички, които разочаровах. Част от съдържанието на съобщенията не отразява човека, който искам да бъда. Извинявам се и за ситуацията, в която поставих кралското семейство.“

От двореца допълниха, че кралицата се надява да даде по-подробни обяснения, но в момента се намира в изключително трудна ситуация.