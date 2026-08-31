България

Илияна Йотова благодари на БСП за подкрепата за президентската ѝ кандидатура

„Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже“, посочи тя в писмото си

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 10:14
Илияна Йотова благодари на БСП за подкрепата за президентската ѝ кандидатура
Източник: БТА

Президентът Илияна Йотова благодари на Българската социалистическа партия за единодушната подкрепа за кандидатурата ѝ за президент на България. В писмо до членовете и ръководството на БСП тя определи решението на Националния съвет на партията като „важен политически акт“, но и като „изключителна лична отговорност“.

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Йотова подчерта, че не би пренаписала политическата си биография според актуалната политическа конюнктура.

„Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже“, посочи тя в писмото.

Президентът заяви, че това да бъде държавен глава на всички български граждани не означава да се откаже от миналото си или да заличи хората и политическия път, които са я изградили.

По думите ѝ политиката има смисъл, когато поставя човека в центъра, а държавата трябва да гарантира подкрепа на гражданите в трудни моменти – при заболяване, загуба на работа, старост или тревоги за образованието и бъдещето на децата.

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Йотова акцентира и върху необходимостта от повече справедливост и сигурност в обществото.

Според нея икономическият растеж сам по себе си не е достатъчен, ако хората не могат да живеят достойно и ако трудът им няма достатъчна стойност.

Да върнем на българските граждани увереността, че имат значение. Да върнем смисъла на думата „заедно“, написа президентът.

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Тя постави акцент и върху предизвикателствата пред младите хора, развитието на технологиите и необходимостта от мир и сигурност.

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В края на писмото Йотова отново благодари на БСП за доверието и подчертаа, че президентската отговорност е към България и към всеки български гражданин, включително към онези, които никога не са я подкрепяли.

Редактор: Василена Василева
Източник: Пресцентър на БСП    
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