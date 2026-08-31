Илияна Йотова благодари на БСП за подкрепата за президентската ѝ кандидатура

Президентът Илияна Йотова благодари на Българската социалистическа партия за единодушната подкрепа за кандидатурата ѝ за президент на България. В писмо до членовете и ръководството на БСП тя определи решението на Националния съвет на партията като „важен политически акт“, но и като „изключителна лична отговорност“.

Илияна Йотова: Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“

Йотова подчерта, че не би пренаписала политическата си биография според актуалната политическа конюнктура.

„Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже“, посочи тя в писмото.

Президентът заяви, че това да бъде държавен глава на всички български граждани не означава да се откаже от миналото си или да заличи хората и политическия път, които са я изградили.

По думите ѝ политиката има смисъл, когато поставя човека в центъра, а държавата трябва да гарантира подкрепа на гражданите в трудни моменти – при заболяване, загуба на работа, старост или тревоги за образованието и бъдещето на децата.

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Йотова акцентира и върху необходимостта от повече справедливост и сигурност в обществото.

Според нея икономическият растеж сам по себе си не е достатъчен, ако хората не могат да живеят достойно и ако трудът им няма достатъчна стойност.

„Да върнем на българските граждани увереността, че имат значение. Да върнем смисъла на думата „заедно“, написа президентът.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Тя постави акцент и върху предизвикателствата пред младите хора, развитието на технологиите и необходимостта от мир и сигурност.

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

В края на писмото Йотова отново благодари на БСП за доверието и подчертаа, че президентската отговорност е към България и към всеки български гражданин, включително към онези, които никога не са я подкрепяли.